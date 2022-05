Deux anciens joueurs confiants pour la fin de saison de l’OM !

Le sprint final est lancé, il ne reste plus que deux matchs avant la fin de la saison. L’OM, deuxième de Ligue 1, est bien parti pour remplir son objectif, qui est de se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour se faire, il faudra que les Olympiens fassent le travail à Rennes (défait hier 2-1 à Nantes) et contre Strasbourg toujours dans la course pour disputer une coupe d’Europe la saison prochaine.

Interrogé par La Provence, Alain Boghossian a donné son ressenti sur la fin de saison. L’ancien joueur de l’OM est plutôt confiant pour les deux derniers matchs. Il pense que les olympiens peuvent garder leur deuxième place. L’ancien entraîneur adjoint de l’Equipe de France est tout de même déjà satisfait de la saison de l’OM.

L’OM va conserver sa deuxième place, ils ont fait une saison remarquable – Boghossian

« L’OM va conserver sa deuxième place, ils ont fait une saison remarquable. Ces dernières semaines, ils ont laissé pas mal de plumes physiquement, d’où l’élimination en Ligue Europa Conférence. À l’image de Dimitri (Payet) qui s’est blessé. Mais au vu de toute la saison, cette équipe mérite la deuxième place, c’est d’ores et déjà une très bonne saison. Être dauphin du PSG, voire troisième, même si on préfèrerait la deuxième place pour la Ligue des champions, ça reste très bien. L’OM a joué sur plusieurs registres ; mis à part la lourde défaite à Nice en coupe de France, il n’y a pas eu d’échec. (…) Avec un peu plus de banc, ça se serait mieux passé et Guendouzi serait moins fatigué, après plus de 50 matches. Mais globalement, c’est une très bonne saison. » Alain Boghossian – Source : La Provence (12/05/2022)

En début de saison, tout le monde aurait signé pour de telles performances. Imaginez l’OM à la place de l’OL cette année ! – Thomas

Dans La Provence, Jean-Christophe Thomas estime qu’une deuxième place serait normale au vu de la belle saison de l’OM. Dans La Provence, Le champion d’Europe 1993 a donne son avis sur les performances des marseillais tout au long de la saison. Selon lui, l’OM est à sa place.

L’OM a tout ce qu’il faut pour rester deuxième. Trois points d’avance, un dernier match à domicile. La concurrence de Rennes est forte, mais au regard de la saison, il serait logique que l’OM résiste. La blessure de Payet est un handicap, mais quand on voit comment ça s’est passé à Lorient, ça laisse de l’espoir. Il y a beaucoup de pression sur les deux derniers matches, mais même l’élimination en coupe d’Europe n’a pas eu trop d’impact moral sur eux. » (…) Pour l’OM, le seul handicap, c’est la répétition des matches, une fatigue que les autres n’ont pas, même si Rennes a joué (hier). L’état de fraîcheur, l’état mental, la question n’est plus technique, n’est plus du foot pur, mais l’environnement psychique, la forme physique. S’ils finissent deuxièmes, ce sera une saison excellente. Trois ou quatrième, avec une qualification pour la Ligue Europa, un moindre mal. À l’OM, c’est très délicat : quand il y a de bons résultats, tout va bien, quand c’est moins bon, la vie est plus difficile pour l’environnement, les joueurs, les dirigeants. En début de saison, tout le monde aurait signé pour de telles performances. Imaginez l’OM à la place de l’OL cette année ! (…) La coupe d’Europe a pompé de l’énergie avec 14 matches, qui font presque une demi-saison en plus, avec un effectif qui n’est pas pléthorique. Donc, c’est vraiment bien. » Jean-Christophe Thomas – Source : La Provence (12/05/2022)

A deux matchs de la fin de la saison, l’OM, après une saison marquée par de bons résultats en Ligue 1 et une demi-finale de Ligue Europa Conférence, possède trois points d’avance sur Monaco 3ème, cinq sur Nice 4ème, et six sur Rennes 5ème, qui est le prochain adversaire de l’OM samedi soir.

