Deux joueurs de l’OM dans le onze des bannis de L1 !

Toujours à l’Olympique de Marseille, Kostas Mitroglou est toujours non désiré par André Villas-Boas et la direction. Depuis le mercato hivernal 2019, l’attaquant grec a enchaîné deux prêts successifs à Galatasaray puis au PSV Eindhoven. Le joueur de 32 ans est toujours sous contrat avec le club marseillais jusqu’en juin prochain. En Ligue 1, plusieurs joueurs vivent également la même situation en voici l’équipe type.

Mis à l’écart pour toute la saison par André Villas-Boas depuis son retour de prêt du PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou est toujours Marseillais. Cette année en Ligue 1, plusieurs joueurs vivent également la même situation de Stéphane Ruffier en passant par Strootman…

Strootman et Mitroglou les deux gros salaires de l’OM

Après des prêts ratés à Galatasaray et au PSV Eindhoven, Kostas Mitroglou a fait son retour sur la Canebière, au grand désespoir de ses dirigeants, qui cherchent à le vendre. Si l’on en croit les informations du média ibérique « Deportes Cope Vigo », le Celta Vigo serait intéressé par le Grec. Kevin Strootman figure, lui, toujours dans le groupe de Marseille. Mais, avec 142 minutes de temps de jeu et une seule titularisation cette saison, le milieu néerlandais (30 ans) fait face aux arrivées de Pape Gueye ou encore Michaël Cuisance dans l’entrejeu.

Voici la composition des joueurs « bannis » de Ligue 1 : Stéphane Ruffier (Saint-Étienne), Sofiane Alakouch (Nîmes), Guillermo Maripán (AS Monaco), Edson Mexer (Girondins de Bordeaux), Dalbert Henrique (Stade Rennais), Youssef Aït Bennasser (AS Monaco), Kévin Strootman (Olympique de Marseille), Samuel Grandsir (AS Monaco), Henry Onyekuru (AS Monaco), Jesé Rodríguez (Paris Saint-Germain) et Kostas Mitroglou (Olympique de Marseille).

Ruffier

Alakouch Maripán Mexer Dalbert

Bennasser Strootman

Grandsir Onyekuru

Rodríguez Mitroglou