Deux Marseillais dans le onze, l’appel du pied de Rabiot et Maupay fondamental pour De Zerbi … Les 3 infos OM de ce lundi !! 

Rabiot et Rongier dans le onze de l’Equipe

L’Olympique de Marseille a brillé lors de la 14e journée de Ligue 1, avec deux de ses joueurs, Adrien Rabiot et Valentin Rongier, figurant dans l’équipe type du week-end du journal L’Équipe. Leur performance a été essentielle pour assurer la solidité et l’animation du jeu marseillais. La victoire 0-2 face à l’ASSE confirme la nouvelle dynamique des Marseillais avec un milieu de terrain performant…

Adrien Rabiot, auteur d’une prestation complète, a été indispensable au milieu de terrain. Sa capacité à récupérer des ballons et à se projeter vers l’avant a fait de lui un élément clé de l’OM. Aux côtés de lui, Valentin Rongier a également impressionné avec son intelligence de jeu. Son rôle de chef d’orchestre au milieu de terrain, ses passes précises et sa constante présence ont été des atouts majeurs pour l’équipe. Leur présence dans l’équipe-type est une juste reconnaissance de leur impact sur le terrain.

L’équipe type de la 14e journée de Ligue 1 : les Olympiques ont la flamme Lyon et Marseille ont été les deux meilleures équipes de cette 14e journée, investissant l’équipe type avec respectivement trois et deux joueurs. https://t.co/iAruGBZ5Y9 pic.twitter.com/CDzG7Fk8ZD — L’ÉQUIPE (@lequipe) December 9, 2024

Monaco, défenseurs offensifs

L’AS Monaco a également été bien représentée avec sa défense. Wilfried Singo a inscrit un but crucial contre Toulouse, et avec Vanderson, Jordan Teze, et Thilo Kehrer, Monaco continue de prouver que ses défenseurs savent se projeter vers l’avant. Singo, Kehrer et Vanderson occupent des places élevées dans le classement des meilleurs défenseurs de la journée, montrant que la solidité défensive peut également se conjuguer avec l’efficacité offensive.

Jonathan David, le buteur en forme

Enfin, Jonathan David, l’attaquant du LOSC, continue de briller en tête du classement des buteurs de Ligue 1 après son doublé contre Brest. Avec un triplé contre Montpellier et des performances récurrentes de haut niveau, il mérite sa place dans l’équipe type, aux côtés des meilleurs joueurs de la journée. A noter aussi la présence de Cherki (OL), Simon (Nantes) ou encore Léon (AJA).

L’équipe type de la 14e journée de L’Équipe met en lumière les performances exceptionnelles de joueurs comme Rabiot, Rongier, et David, tout en soulignant la montée en puissance de Monaco, avec une défense qui sait aussi se montrer offensive.

Rabiot veut jouer avec Pogba à l’OM

Le milieu de terrain de l’OM Adrien Rabiot n’a pas caché son envie de voir débarquer Paul Pogba à l’Olympique de Marseille. L’ancien joueur du PSG l’a fait savoir au micro de DAZN au terme de la victoire de Marseille face à l’ASSE (0-2) ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1.

« Pogba ? On sait tous que c’est un vrai sujet… Bien sûr que j’aimerais jouer avec Paul. On s’est côtoyé rapidement à la Juventus, mais on n’a pas pu trop jouer ensemble car il avait eu pas mal de pépins physiques, et j’étais très déçu. Mais bien entendu qu’on l’invite grandement à nous rejoindre pour jouer à l’Olympique de Marseille. Ce que l’on est en train de mettre en place, c’est vraiment très important, on le voit, il y a une vraie dynamique, c’est très professionnel à tous les étages du club. Il y a vraiment de l’ambition, donc s’il veut venir, c’est avec grand plaisir. », a déclaré le joueur de l’OM au micro de DAZN au terme de la rencontre.

Roberto De Zerbi : Neal Maupay est fondamental pour nous

L’Olympique de Marseille s’impose (0-2) face à l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. L’entraineur de l’Olympique de Marseille Roberto De Zerbi a mis en avant le rôle fondamental de son attaquant Neal Maupay.

L’Olympique de Marseille a décroché une victoire convaincante (0-2) contre l’ASSE ce dimanche soir, lors de la 14ᵉ journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, l’entraîneur marseillais Roberto De Zerbi a souligné l’importance cruciale de son attaquant Neal Maupay dans ce succès.

« Maupay est vraiment un exemple, sur et hors du terrain », a lancé De Zerbi en conférence de presse. « Il a énormément de qualités. C’est quelqu’un qui met beaucoup d’agressivité dans son jeu. Il est différent d’Elye Wahi. C’est plus un joueur de surface. Il attaque moins la profondeur. Wahi est un joueur tout aussi important, même si en ce moment, c’est vrai que Neal Maupay est fondamental pour nous, »a déclaré le technicien italien à l’issue de la rencontre.

L’attaquant prêté par Everton, s’est également exprimé au terme de la rencontre. Il met en avant la cohésion actuel du groupe avec l’enchainement des bons résultats : « J’ai l’impression qu’on est plus dans la maîtrise », a ainsi déclaré Neal Maupay après la victoire de l’OM à Saint-Etienne. « On est un peu mieux en place, tous sur la même longueur d’ondes. Après, le foot, ça va vite. Là, on est dans une bonne période, on enchaîne les bons résultats. Mais on a un objectif, c’est la Ligue des champions. On savoure, parce que ce n’est pas tous les jours qu’on peut enchaîner les victoires comme ça, mais il y a un gros match qui arrive samedi (face à Lille). On va profiter sur le retour et puis dès demain, on va se remettre au travail. »

