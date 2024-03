Deux marseillais dans le onze type, la grande question concernant Gasset et cela ne s’arrange pas pour Vitinha… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Deux joueurs de l’OM dans le onze type du journal l’Equipe ! Souleymane Diawara se pose déjà une grande question concernant Gasset ! Ça ne s’arrange pas pour Vitinha…

Deux joueurs de l’OM dans le onze type du journal l’Equipe !

L’Olympique de Marseille s’est largement imposé ce week-end face à Clermont (1-5) lors de la 24e journée de Ligue 1. Comme chaque semaine, le journal l’Equipe propose son onze type de chaque journée de championnat de France. Deux joueurs de l’OM sont présents ce lundi dans cette formation.





Et de trois pour Jean Louis Gasset. Trois matchs, trois victoires consécutives toutes compétitions confondues. Face à Clermont les olympiens ont réalisé un festival offensif en inscrivant pas moins de cinq buts. Touts les attaquant ont marqué, même mes entrants. Clauss est également l’auteur d’un superbe but.

Ce dernier figure dans l’équipe type de la 24e journée de Ligue 1 proposé par le journal l’Equipe ce Lundi. Il est accompagné d’un deuxième olympien. Il s’agit du défenseur central Chancel Memba.

Souleymane Diawara se pose déjà une grande question concernant Gasset !

Avant la victoire de l’Olympique de Marseille face à Clermont ce samedi soir, Souleymane Diawara avait évoqué l’avenir de Gasset à l’OM. L’ancien défenseur ne voit pas pourquoi ce dernier quitterait le club si il confirme sa réussite…

Interrogé par la Provence, Souleymane Diawara a évoqué le cas Jean Louis Gasset, un entraineur qu’il a connu à Bordeaux. « Gasset ? Qu’il continue de nous régaler, de prendre du plaisir et qu’il prolonge s’il mène à bien sa mission ! On verra, mais je pense que c’est faisable. Pourquoi chercher un autre entraîneur si ça fonctionne avec Jean-Louis ? Je ne suis pas président, mais la question se pose si la fin de saison est bonne. Il ne faut pas s’enflammer non plus. Jean-Louis sait cela. Il faut continuer à travailler et j’espère qu’ils arriveront à accrocher la Ligue des Champions. Être dans les quatre premiers est faisable, c’est l’OM après tout. On s’est déjà plus amusé que toute la saison, on a vu des buts, de la confiance, de la force de caractère. Et du jeu, enfin ! »

Pourquoi chercher un autre entraîneur si ça fonctionne avec Jean-Louis ?

Jean-Louis Gasset a signé un troisième succès en autant de rencontres sur le banc marseillais. Le technicien français a égalé un record datant de 1962 !

L’OM retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset ! Les Olympiens ont enchaîné une troisième victoire de rang ce samedi à Clermont (1-5) lors de la 24e journée de Ligue 1. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire devient le premier coach de l’OM a réalisé une telle prouesse depuis 62 ans !

La passe de quatre face à Marcelino ?

Pour trouver trace d’un tel démarrage, il faut remonter à 1962. À l’époque, le club phocéen évoluait en D2 et l’expérimenté Otto Gloria avait remplacé Lucien Troupel, limogé au mois de janvier. L’entraîneur brésilien avait débuté par un succès à Nantes (2-1), avant d’enchaîner contre Boulogne (3-0), le CA Paris (2-1) et Toulon (2-0). Septième à son arrivée, l’OM était remonté à la 4ème place.

Gasset tentera de poursuivre cette série jeudi prochain, face au Villarreal de Marcelino, pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa.

Ça ne s’arrange pas pour Vitinha…

Transféré dans le cadre d’un prêt avec OA lors de ce mercato hivernal, Vitinha ne s’impose pas au Genoa. L’attaquant dispose d’un temps de jeu réduit et n’a pas encore marqué avec son nouveau club.

Le Genoa va affronter l’Inter ce soir. Vitinha devrait une nouvelle fois débuter cette rencontre sur le banc. L’attaquant portugais a très peu joué depuis son arrivée fin janvier. Il ne totalise que 21 minutes en Serie A sur les 4 derniers matches. 13 minutes face à Empoli, 1 face à l’Atalanta, 7 face au Napoli et aucune face à l’Udinese.

21 minutes en 4 matches pour Vitinha

Interrogé sur le temps de jeu réduit dont celui de Vitinha avant la rencontre de ce soir face à l’Inter, le coach Gilardino a demandé aux remplaçants de ne pas lâcher. Il évoque deux autres anciens joueurs de l’OM en conférence de presse, Strootman et Malinovskyi : « Il est normal qu’il y ait, lorsque je fais la composition de l’équipe de mon côté, une grande difficulté, surtout pour les onze premiers. Pourquoi je dis cela ? Parce que les gars y vont à fond et il y a des joueurs qui ces derniers temps, de Strootman à Malinovskyi, en passant par Spence ou Vitinha, jouent peu ou pas du tout, mais sur le terrain ils sont forts parce que je le leur demande. Et c’est un signe fort pour l’entraîneur et surtout pour l’équipe. Si les joueurs avec leur vécu ont cette attitude et ce comportement, cela signifie que c’est quelque chose d’important, que nous sommes sur la bonne voie. Il est normal que, de mon côté, composer l’équipe n’est pas facile, mais en même temps, je suis conscient d’avoir des joueurs qui peuvent entrer, influencer le jeu, et même s’ils entrent pour seulement 10 minutes, ils doivent y aller fort et influencer. C’est la volonté, mais ici, il y a une culture de travail forte et nous devons la maintenir jusqu’au 26 mai ».