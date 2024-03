OM: Souleymane Diawara se pose déjà une grande question concernant Gasset !

Avant la victoire de l’Olympique de Marseille face à Clermont ce samedi soir, Souleymane Diawara avait évoqué l’avenir de Gasset à l’OM. L’ancien défenseur ne voit pas pourquoi ce dernier quitterait le club si il confirme sa réussite…

Interrogé par la Provence, Souleymane Diawara a évoqué le cas Jean Louis Gasset, un entraineur qu’il a connu à Bordeaux. « Gasset ? Qu’il continue de nous régaler, de prendre du plaisir et qu’il prolonge s’il mène à bien sa mission ! On verra, mais je pense que c’est faisable. Pourquoi chercher un autre entraîneur si ça fonctionne avec Jean-Louis ? Je ne suis pas président, mais la question se pose si la fin de saison est bonne. Il ne faut pas s’enflammer non plus. Jean-Louis sait cela. Il faut continuer à travailler et j’espère qu’ils arriveront à accrocher la Ligue des Champions. Être dans les quatre premiers est faisable, c’est l’OM après tout. On s’est déjà plus amusé que toute la saison, on a vu des buts, de la confiance, de la force de caractère. Et du jeu, enfin ! »

Pourquoi chercher un autre entraîneur si ça fonctionne avec Jean-Louis ?

Gasset et Printant « c’est les papys flingueurs ! », s’amuse Souleymane Diawara Proche de Jean-Louis Gasset, l’ancien défenseur évoque sa relation et ses souvenirs avec le nouveau coach de l’OM 👉 https://t.co/cjXykhZhXl#OM #TeamOM pic.twitter.com/ICnTKSb8UM — La Provence OM (@OMLaProvence) March 2, 2024

Jean-Louis Gasset a signé un troisième succès en autant de rencontres sur le banc marseillais. Le technicien français a égalé un record datant de 1962 !

L’OM retrouve des couleurs depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset ! Les Olympiens ont enchaîné une troisième victoire de rang ce samedi à Clermont (1-5) lors de la 24e journée de Ligue 1. L’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire devient le premier coach de l’OM a réalisé une telle prouesse depuis 62 ans !

Des débuts parfaits pour Jean-Louis Gasset ! 🔵⚪️ Cela faisait 62 ans qu’un coach de l’OM n’avait pas remporté ses 3 premiers matchs 😱#CF63OM | #Ligue1UberEats pic.twitter.com/bW0zyJR1lM — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 2, 2024

La passe de quatre face à Marcelino ?

Pour trouver trace d’un tel démarrage, il faut remonter à 1962. À l’époque, le club phocéen évoluait en D2 et l’expérimenté Otto Gloria avait remplacé Lucien Troupel, limogé au mois de janvier. L’entraîneur brésilien avait débuté par un succès à Nantes (2-1), avant d’enchaîner contre Boulogne (3-0), le CA Paris (2-1) et Toulon (2-0). Septième à son arrivée, l’OM était remonté à la 4ème place.

Gasset tentera de poursuivre cette série jeudi prochain, face au Villarreal de Marcelino, pour le compte des 8es de finale de Ligue Europa.

