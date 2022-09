Deux mauvaises nouvelles avant Rennes, Tudor suspendu par la LFP, et Bakambu est arrivé en Grèce …Les 3 infos OM de ce jeudi !

Comme tous les soirs FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce jeudi : Deux mauvaises nouvelles pour Tudor avant Rennes, le coach marseillais suspendu par la LFP, les premières images de Bakambu en Grèce.

OM : Une, voire deux mauvaises nouvelles pour Tudor face à Rennes !

Lors du match perdu 0-1 face à Francfort, Igor Tudor avait un effectif amoindri en défense avec les absences de Mbemba (suspendu) et Gigot (blessé). Il pourrait encore être forcé de se passer de deux éléments pour le match de dimanche face à Rennes…

En effet, si Mbemba devrait faire son retour à l’occasion de cette 8e journée de Ligue 1, Samuel Gigot reste très incertain pour le choc face à Rennes selon l’Equipe. Par contre, Sead Kolasinac (sorti également par précaution en fin de match contre Francfort) devrait être opérationnel.

Bailly blessé pour 2 à trois semaines, Gigot très incertain…

Le quotidien sportif explique qu’Eric Bailly « ne pourra pas tenir sa place face à Rennes, dimanche. Le défenseur central souffre d’un problème musculaire à la cuisse qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant deux à trois semaines. » En Ligue 1, le coach croate peut par contre compter sur Isaac Touré qui n’est pas qualifié en Ligue des Champions. Le staff marseillais ne devrait pas prendre de risque à la veille d’une trêve internationale.

Il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés

« On est entrés trop lentement dans le match, comme si on était impressionnés par ce match de Ligue des champions à la maison. On a été trop lents à la construction et on n’a pas fait la différence devant. En deuxième période, on a poussé et on aurait mérité un but. Il n’est pas arrivé et au bout du compte, on perd contre une équipe forte. C’était le troisième match en six jours, il y a une fatigue évidente et beaucoup de blessés. On finit avec un seul défenseur et des joueurs qui ratent des passes qu’ils ne ratent pas d’habitude. On va voir pour dimanche quelle défense on va pouvoir aligner. On a beaucoup de problèmes dans ce secteur. J’ai fait les changements parce que j’avais besoin de quelque chose de différent. Ceux qui sont entrés ont apporté beaucoup. Ils n’ont pas tant dominé que ça, la première période a été plutôt équilibrée, même s’il est vrai qu’on n’a pas créé beaucoup devant. En deuxième, on a vraiment poussé. On vient du 4e chapeau et on essaie de faire du mieux possible. Aujourd’hui, on a perdu mais on a tout donné. Sur le plan du jeu, ça n’est pas notre meilleur match. On jouera le troisième match sans calcul, en se préparant comme on le fait d’habitude. » Igor Tudor – source : Conférence de presse / L’Equipe (13/09/2022)

Tudor suspendu par la commission de discipline de la LFP !

L’entraîneur Croate de l’Olympique de Marseille a été sanctionné par la commission de discipline de la LFP pour une accumulation d’avertissements. Il sera absent à Angers.

Après la défaite en Ligue des Champions contre l’Eintracht Francfort ce mardi (0-1), une autre mauvaise nouvelle vient de tomber pour le club olympien. Igor Tudor sera suspendu lors du déplacement à Angers, le 30 septembre après la trêve internationale. La commission de discipline de la LFP a sanctionné l’entraîneur marseillais pour une accumulation d’avertissements. À l’image de son prédécesseur Jorge Sampaoli, Tudor est régulièrement dans le viseur des arbitres depuis le début de la saison. Un nouveau coup dur pour l’OM qui devra faire sans son entraîneur Croate pour une rencontre …

La LFP a suspendu Igor Tudor et Presnel Kimpembe !https://t.co/0C5cbu564Z — Foot Mercato (@footmercato) September 14, 2022

Il a trop manqué de justesse technique

S’il ne sera pas sur le banc de touche à Angers, Igor Tudor a assisté impuissant à la défaite de son équipe ce mardi contre Francfort en Ligue des Champions. L’ancien joueur de l’OM Fabrice Abriel a évoqué les difficultés offensives des Olympiens ainsi que les changements apportés par l’entraineur Croate.

« Oui, il a trop manqué de justesse technique, ce qui peut-être dû au manque de repères et d’automatismes du trio offensif (Gerson-Sanchez-Payet). Il y a eu des difficultés à se créer des occasions franches, c’est un peu un signe de faiblesse à domicile. Clauss et Tavares ont peiné au fur et à mesure. Le milieu Veretout-Rongier a bien travaillé mais quand vous avez du mal à trouver vos attaquants, ça peut être à eux de dépasser leur fonction, de se mettre dans les intervalles pour les toucher un peu plus. Payet s’est excentré côté gauche car il n’y avait pas d’espaces, il n’était pas touchable, du coup Sanchez s’est retrouvé isolé et le jeu ne penchait pas du tout à droite du côté de Gerson. Ou alors c’était à Gerson et Payet de redescendre au cœur du jeu mais ils n’ont pas réussi à le faire. C’est une déception de ne pas pouvoir surfer sur la première période à Tottenham, très convaincante. Il y a de l’énergie, ça court, mais on a parfois l’impression que c’est désorganisé, que les joueurs n’y croient pas toujours. La série négative en Ligue des champions se poursuit, ça peut peser psychologiquement. » Fabrice Abriel – source : L’Equipe du 14/09/2022

Mercato OM : Les premières images de Bakambu en Grèce

Cédric Bakambu est arrivé en Grèce. Il doit passer sa visite médicale avant de signer son contrat avec l’Olympiakos.

Comme révélée hier dans La Provence, un accord a été trouvé pour libérer Cédric Bakambu afin de faciliter son transfert à l’Olympiakos. Ayant fait ses adieux à ses futurs ex-coéquipiers de l’OM, l’international Congolais a ensuite pris la direction de la Grèce où il a atterri en début d’après-midi aux alentours de 13h. Il va maintenant passer des examens médicaux avant de signer son contrat, quelques heures après que les négociations entre les deux clubs aient aboutis. Il va s’engager avec le club Grec pour deux saisons et une en option.

