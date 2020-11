Di Meco charge les joueurs : « C’est l’OM qui est sali en ce moment »

L’Olympique de Marseille a concédé une lourde défaite 3-0 contre le FC Porto ce mardi soir en Ligue des champions. L’ancien défenseur emblématique du club marseillais Eric Di Meco n’a pas épargné les joueurs qui ont de nouveau livré une prestation indigne d’un club comme Marseille en Coupe d’Europe.

La réaction de l’ancien joueur emblématique de l’OM, Eric Di Meco au micro de RMC Sport après la défaite de l’Olympique de Marseille face au FC Porto (3-0) à l’occasion de la troisième journée de la phase de groupe de la Ligue des champions.

Villas-Boas va devoir prendre de grandes décisions — Di Meco

« C’est difficile de voir ce genre de match après les deux premiers qu’on a vu en poule car on se disait en venant ici qu’il y aurait surement une réaction. L’OM s’est encore plus enfoncé. Je pense que Villas-Boas va devoir prendre de grandes décisions dans ses compositions d’équipe car il y a des garçons qui n’ont peut-être plus envies, plus le niveau, ou plus les facultés pour porter ce maillot à ce niveau là. C’est difficile à dire mais malheureusement il y a un club qui va subir cette série de 12 défaites. Dans cette terrible stat c’est de l’OM dont on se souviendra. Les joueurs on ne s’en souviendra plus, c’est ça qui est terrible. C’est l’OM qui est sali en ce moment. Ce club a eu des moments de gloire et des moments très difficile mais il s’est toujours relevé ». Di Meco – Source RMC Sport (03/11/2020)