Di Meco est cash, on ne touche pas à ce symbole de l’OM !

Dans une vidéo publiée par l’Olympique de Marseille, Eric Di Meco se remémore ses entrées dans le Vélodrome avec « Jump », la musique emblématique du club.

Le chanteur Van Halen, du groupe éponyme est décédé le 6 octobre dernier… L’artiste était l’interprète de la musique emblématique du club, « Jump » sur laquelle les joueurs entrent au Vélodrome.

C’est la musique de l’OM, de Marseille. On ne touche pas à « Jump » — DI MECO

Eric Di Meco, ancien joueur de l’Olympique de Marseille s’est souvenu de ses entrées dans le Stade au micro de l’OM. L’actuel consultant sur RMC ne veut pas que l’on change ce symbole fort.

« Jump », c’est un petit peu l’histoire de ma carrière à l’OM. J’ai toujours les poils qui se hérissent quand j’entends cette musique. Arriver au bout du tunnel et entendre cette musique pour rentrer sur le terrain nous mettait déjà le match. C’est la musique qui nous faisait entrer comme un seul homme prêt à combattre contre l’adversaire. Moi, personnellement, je partais en courant devant tous les autres pour aller vite au rond central et je ne sentais plus mes jambes. J’avais l’impression de ne plus toucher le sol. Je pense qu’aujourd’hui pour les joueurs, c’est la même saveur. Et peut-être même plus encore aujourd’hui parce que je trouve que ce nouveau stade résonne encore plus, la musique aussi du coup. C’est encore particulier de rentrer avec « Jump ». C’est l’OM, « Jump » c’est l’entrée des joueurs. C’est la musique de l’OM, de Marseille. On ne touche pas à « Jump », voilà ! »

Eric Di Meco – Source : OM (16/10/20)