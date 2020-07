OM : La réponse cinglante de Di Meco à Akhenaton !

Depuis 1986, l’Olympique de Marseille pénètre dans son stade avec la musique « Jump » du groupe de rock américain, Van Halen. Depuis ce hit est devenu indissociable de l’image de l’Orange Vélodrome et de l’OM. Néanmoins, ce morceau ne convient pas à tout le monde . Sur les ondes de RMC, Eric Di Meco a répondu à Akhenaton, concernant le fait qu’il aimerait changer la chanson « Jump »…

« S’il a envie de remixer Jump, il le fait sur un album. Gainsbourg, il a fait une Marseillaise reggae. La Marseillaise ne lui plaisait pas. « Ce soir on vous met le feu », c’est une chanson de supporters qu’ils (IAM) ont mis sur un de leurs albums. C’est devenu un morceau repris dans les stades. Si ça (Jump) ne lui plaît pas, qu’il le fasse sur l’un de ses albums. On va voir ce qu’il est capable de faire avec ça. Si c’est bien, qui te dis que peut-être un jour ça passera pas. Je ne comprends pas que pour des gens comme eux qui sont attachés à l’histoire antique, l’histoire égyptienne, qu’ils veuillent s’attaquer à l’histoire du club. J’ai reçu plusieurs messages de potes, de plus ou moins proches du club, d’anciens joueurs qui se sentent touchés par cette histoire. Ça veut dire que tu veux presque effacer l’histoire du club. Jump, c’est Bernard Tapie qui le met en place au stade Vélodrome quand il arrive. Il décide de faire un show au stade, il y avait des feux d’artifice. Depuis, les gens s’identifient à ce morceau-là. » Eric Di Meco – Source : RMC (21/07/2020)