Di Meco explique comment il sent le mercato estival de l’OM

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a évoqué le Mercato estival olympien qui s’annonce particulièrement agité avec un grand nombre de joueurs à recruter et des finies plus que limitées.

Dans l’émission l’After Foot sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Eric Di Meco a donné son sentiment sur le prochain marché des transfert estival. Le club marseillais va devoir reconstruire un effectif avec des moyens financiers proche du néant. le nouveau président de l’OM Pablo Longoria va ainsi devoir réaliser des miracles pour offrir à Jorge Sampaoli une équipe compétitive.

A lire : BON PLAN MERCATO OM : UN ATTAQUANT QUI A DÉJÀ ÉVOLUÉ SOUS LES ORDRES DE SAMPAOLI !

il n’y aura pas de grands noms — DI MECO

« Peut-être que je me trompe et j’ai hâte de voir ça, mais il n’y aura pas de grands noms. On va découvrir des mecs tombés de la lune que l’on ne connaissait pas je pense. Il y aura peut être une ou deux personnalités, et il faudra aussi voir qui part. C’est excitant de voir ce que va faire Sampaoli avec quels joueurs, quels profils et surtout de quelle manière ils vont les recruter. » Eric Di Meco – source RMC Sport (24/03/2021)