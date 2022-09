OM : Di Meco s’inquiète et ne comprend pas certains supporters marseillais

Ce mercredi, l’OM s’est vu infliger une sanction d’un match à huis clos total contre le Sporting et un match à huis clos partiel contre Tottenham. Éric Di Meco, pourtant si enthousiaste avant le début de la compétition, est aujourd’hui pessimiste sur les chances de l’OM de sortir du groupe.

Après les lourdes sanctions infligés par l’UEFA à la suite des incidents survenus lors du match entre l’OM et Francfort, l’avenir européen des marseillais se fera sans public ce mardi contre le Sporting. Après deux défaites lors des deux premières journées, un troisième revers annihilerait presque toute chance de se qualifier pour les huitième de finale de la compétition. Interrogé dans Rothen s’enflamme sur la prochaine rencontre des marseillais en Ligue des Champions, Éric Di Meco s’est montré pessimiste et inquiet face au huis clos prononcé par l’UEFA.

Avec le huis clos contre le Sporting, je suis très inquiet

« Historiquement, quand tu perds les deux premiers matchs, tu peux te qualifier, il y a pleins d’exemples. L’histoire récente du club dans cette compétition ne va pas dans ce sens. On a l’impression que les années passent, que les joueurs passent et que les problèmes sont les mêmes. J’étais très confiant avant le début de cette campagne. Avec ce qu’ils ont montré en championnat, j’avais hâte de les voir en Ligue des Champions. Parfois, il y a une mauvaise spirale d’un club dans une compétition et c’est ce qui se passe à l’OM en ce moment. Sur les deux premiers matchs, il n’y a pas tout à jeter. Contrairement à la dernière campagne de Ligue des Champions, où ça avait été vraiment triste, désespérant, il y a tout de même une bonne première mi-temps contre Tottenham et une fin de match intéressante contre Francfort. Quand on voit les échanges de fumigènes en tribune, on voit très rapidement arriver la sanction. Je trouve que ce n’est pas beau un match à huis clos. C’est une mauvaise publicité pour la Ligue des Champions. Tu punis les supporters et le match, quoi qu’il arrive, visuellement il ne va pas être beau. Avec tout ça, je suis inquiet. Lors de la dernière Ligue des Champions que l’OM a joué, il n’y avait personne au stade et ils ont fait n’importe quoi. Je ne suis vraiment pas rassuré. » Éric Di Meco – Source : Rothen s’enflamme (28/09/2022)

On se demande vraiment pourquoi les supporters font ça

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille est aussi revenu pour le Super Moscato Show sur la sanction prise par l’UEFA à l’encontre du club phocéen. S’il ne comprend pas l’attitude des supporters marseillais, Di Meco estime que la sanction infligée par l’instance européenne est contre-productive et donne une mauvaise image de la Ligue des Champions. L’ancien marseillais est aussi revenu sur l’état d’esprit des joueurs de l’OM lors du match contre l’Eintracht Francfort. Il regrette le manque d’agressivité des olympiens qui n’ont pas su, selon lui, se mettre au niveau de la compétition.

« On se demande vraiment pourquoi les supporters font ça. On sait très bien que l’UEFA ne rigole pas. Je trouve que c’est contreproductif parce qu’ils ont tout intérêt à avoir un beau spectacle. Ils devraient réfléchir à d’autres sanctions. Les supporters pourraient être interdits de déplacement ou le club pourrait avoir des points en moins. C’est dur parce que le match va être nul. Si c’est un beau match dans un stade vide, c’est toujours moyen. L’OM va peut-être prouver que le fait de jouer sans supporters va les libérer. La dernière fois qu’ils ont joué à huis clos, ça ne les a pas libérés pour autant. Sur le match contre Francfort, c’est ton grand retour en Ligue des Champions, c’est ton concurrent direct dans le groupe et tu as perdu le premier match. Tu dois leur sauter dessus. On aurait dû leur monter dessus. À notre époque, on était pas meilleurs que les autres, mais au moins ça on savait le faire. » Éric Di Meco – Source : Super Moscato Show (29/09/2022)