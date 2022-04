Di Meco pense que ça aurait pu mal tourner pour l’OM

Eric Di Meco estime que l’OM a renversé la vapeur ces dernières semaines. Néanmoins, l’ancien défenseur ajoute que les choses auraient pu mal finir.

Sur l’antenne de BFM TV, Eric Di Meco a été interrogé sur la bonne période actuelle des Phocéens. Selon lui, l’OM s’en tire bien :

Il y a eu un moment où ça pouvait basculer – Di Meco

L’OM fait face à un calendrier compliqué, pour la fin de saison. A l’inverse de ses adversaires directs, les olympiens sont encore en lice en coupe d’Europe, une compétition qui pourrait être énergivore.

« Quand ça gagne, ça vit toujours bien. Je n’ai jamais vu des mecs qui se battaient quand ça va bien. Il y a eu un moment où ça pouvait basculer. Cela a vite été rectifié. L’équilibre d’un vestiaire, c’est fragile. Quand il y a des victoires et que tu es deuxième, il n’y a pas de raisons que ça aille mal. Après le résultat à Monaco, il devait y avoir des discussions en haut lieu. On a la mémoire courte dans le football. À un moment donné, cela aurait pu basculer du mauvais côté. Une saison n’est jamais linéaire. Marseille et Rennes ? Ce sont deux équipes avec de la cohérence et de la fraicheur ». Eric Di Meco – Source: BFM Marseille (05/04/2022)

Pour notre invité, Karim Zéribi (à voir dans l’extrait vidéo ci-dessus) , il faut que la direction de l’OM s’appuie sur le groupe actuel et aille chercher 1 ou 2 joueurs qui vont ramener une valeur réelle :

« Il faut arriver à aller chercher 2 joueurs qui sont au dessus du lot. Aller en chercher 2 pas plus et conserver le groupe actuel. Si tu vas chercher des joueurs qui sont du niveau de ceux que nous avons déjà dans le groupe, il y a aucun intérêt. Il ne faut pas aller chercher un deuxième Dieng, un deuxième Harit ou Under, il faut aller chercher 2 joueurs sur lesquels tu mets le paquet , conserver l’existant et tu vas chercher 2 joueurs incontestables qui vont nous faire passer ce palier. » Karim Zéribi – Source : Football Club Marseille (04/04/2022)

Privilégier la qualité à la quantité !

Ne pas faire un recrutement de masse mais un mercato d’ajout c’est ce qu’aimerait le spécialiste média. Une stratégie qui permettrait de ne pas casser la dynamique positive qui a été crée cette année au sein de ce groupe et qui pourrait même selon le natif d’Avignon avoir un effet positif sur les jeunes comme Dieng, Luis Henrique ou Konrad De La Fuente :

« Les garçons autour vont progresser car quand tu joues avec des grands joueurs, tu progresses. Et puis on a des jeunes qui ont une marge de progression qui vont bénéficier de ça aussi. Il faut donc miser sur ça, aller chercher les deux perles rares qui vont couter peut-être un peu cher mais qui vont nous permettre de franchir ce palier qu’on attend et qu’on espère tous » Karim Zéribi – Source: Football Club Marseille (04/04/2022)

