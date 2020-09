Di Meco explique pourquoi l’OM a une obligation dans ce mercato

Villas-Boas veut recruter un attaquant et espère disposer d’un budget pour ça. Une obligation pour Eric Di Meco…

Dimanche après la victoire contre Brest (3-2), André Villas-Boas a été clair concernant le recrutement à venir d’un attaquant : « Je pense qu’on a l’argent pour investir sur cette position. On va voir si on peut boucler un recrutement. On a des options avec Valère Germain et Marley Aké, mais oui, on cherche un autre attaquant ». Pour Éric Di Meco, l’OM est obligé de recruter un joueur à ce poste pour venir épauler Dario Benedetto.

tu es obligé de recruter à ce poste-là — Di Meco

« Le recrutement d’un avant-centre indispensable ? Oui ! Quand tu joues la Ligue des Champions, le championnat et la Coupe de France, tu es obligé de recruter à ce poste-là. Déjà pour faire reposer le titulaire. Mais aussi pour mettre un peu de concurrence. Car l’an dernier, Benedetto n’a pas eu de concurrence. Au départ, il a agréablement surpris tout le monde. Il a des qualités de buteur, c’est un travailleur, c’est un avant-centre argentin. Mais le problème, c’est qu’il a eu une grosse baisse de forme dans la saison et qu’il n’avait pas de suppléant pour le faire souffler un petit peu. Donc l’OM est dans l’obligation de recruter un nouvel attaquant ! » Éric Di Meco – source : RMC (01/09/2020)