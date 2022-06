Di Meco : « Personne ne veut revivre cette humiliation en Ligue des champions »

Sur le plateau de « Moscato Show » sur RMC, Di Meco n’a pas mâché ses mots au moment de parler de la saison à venir de l’OM, pour lui cet été va être décisif.

L’OM patauge en ce début de mercato, entre des pistes qui s’éloignent et la DNCG qui prend son temps. Une situation qui n’est pas de bonne augure tandis que le club doit se préparer à retrouver la Ligue des Champions la saison prochaine. Il faut donc monter une équipe compétitive pour ne pas revivre l’humiliation de la dernière campagne marseillaise. Eric Di Meco, qui a gagné la Ligue des Champions avec Marseille, l’a exprimé clairement durant l’émission « Moscato Show », l’OM doit être capable de faire bonne figure, il faut être « exigent ».

« L’exigence va être supérieure cette saison » – Di Meco

« L’OM est entré dans le dur depuis la qualification en Ligue des champions. Il y a une nouvelle saison à préparer avec un niveau d’exigence important, avec des joueurs qui ne seront pas là (Kamara et Saliba). Il va falloir recruter malin mais avec davantage d’exigence de niveau, Le gros problème dans ce club, c’est que pour tous les entraîneurs qui sont passés à l’OM sur la dernière décennie, l’année la plus difficile a été la seconde. Il y a eu une dernière présence en Ligue des champions qui a été un long chemin de croix, pour les supporters, les joueurs, les commentateurs. Personne ne veut revivre cette humiliation en Ligue des champions. Cela avait été une longue humiliation. Même avec un budget qui n’est pas celui des grands clubs, tu as le droit de sortir de la poule, d’avoir des bonnes idées sur le recrutement. » Eric Di Meco Source :RMC

L’ex-Olympien continue en affirmant que tout n’a pas été parfait cette saison non plus et qu’il faudra une exigence certaine l’année prochaine pour réaliser quelque chose d’intéressant : « Je le répète, il faut passer un cran au-dessus au niveau du recrutement. On l’oublie car l’OM a terminé deuxième, mais il n’y a pas eu que des réussites dans le recrutement. De la Fuente, on ne sait plus où il est. Il y a eu aussi des échecs. L’exigence va être supérieure cette saison. Cela va être compliqué. » Eric Di Meco Source : RMC