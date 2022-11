OM : « Dieng on ne lui pardonne rien alors que certains rejouent même quand ils font des matchs pourris… »

Extrait de l’émission Débat Foot Marseille ce lundi sur le plateau de Football Club de Marseille. Un extrait consacré à Bamba Dieng.

Sur le plateau de l’émission Débat Foot Marseille, l’ancien joueur de l’OM et consultant de Football Club de Marseille, Jean Charles de Bono évoque la gestion du cas Bamba Dieng qui mériterait selon lui nettement plus de temps de jeu.

« Ils ont prouvé quoi les autres ? ceux qui sont arrivés avant lui et ceux qui sont arrivés cet été qui ont couté 10 M€…Lui a coûté zéro ! Aujourd’hui il faudrait déjà lui donner du temps de jeu. Il joue à chaque fois 5 minutes, 10 minutes..Il a besoin de la confiance de son entraîneur même s’il rate un ou demain matchs lui maintenir cette confiance. Il n’a aucun soutien, aucun amour actuellement de la part de son entraineur.Il n’a vraiment pas le temps de jeu qu’on devrait lui donner. Parlons de Balerdi, avec toutes les conneries qu’il a pu faire on l’a quand même laissé à son poste, un garçon comme Dieng on ne lui pardonne rien. Pour quelles raisons on pardonne aux autres ce qu’on ne lui pardonne pas ? Voilà pourquoi je le défends. Je défend ses qualités mais aussi le joueur qui se donne tellement à fond pour ce club qu’il aime pour quasiment rien du tout par rapport à tous les autres autour de lui qui rejouent même quand ils font des matchs pourris… » Jean Charles de Bono – Source : Football Club de Marseille (28/11/2022)

