Dijon – OM : les probables titulaires marseillais

Ce samedi, l’Olympique de Marseille affronte Dijon pour le compte de la 19e journée de Ligue 1. Sans Jordan Amavi, Morgan Sanson ni Luiz Henrique (Covid), quel onze de départ va mettre en place André Villas-Boas pour cette rencontre ?

André Villas-Boas dispose d’un groupe amputé de trois joueurs Amavi, Sanson et Henrique. Par contre, Valentin Rongier est de retour après avoir purgé son match de suspension face à Montpellier. Comment le coach marseillais va-t-il construire son onze ? Pas de surprise, Mandanda sera capitaine et titulaire. Devant lui, le duo Caleta-Car /Alvaro devrait être aligné. Au poste de latéral, il y a quelques doutes… AVB pourrait être tenté de laisser Nagatomo sur le banc pour lancer Khaoui. A droite, Sakai occupera son couloir…

#VillasBoas: « Rongier plus haut ce n’est pas sa position mis il l’a déjà fait, Pape (Gueye) est dans un moment extraordinaire on va voir si ça impose un changement de système en 4-2-3-1 » #LiveFCM #confOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) January 8, 2021

Rongier avec gueye au milieu ?

Kamara devrait quant à lui conserver sa place au milieu. Même chose pour Pape Gueye qui s’impose petit à petit. Si en attaque, Payet et Thauvin occuperont logiquement leurs ailes, Benedetto devrait être en pointe, quid de la dernière place restante ? Cuisance n’est pas en forme et devrait laisser sa place à Valentin Rongier de retour. Une autre solution plus offensive serait de titulariser Radonjic une nouvelle fois à gauche pour apporter de la vitesse sur le ce côté.

Le onze de l’OM en 4-3-3



MandandaSakai Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo (ou Khaoui)

Rongier, Kamara, Gueye

Thauvin, Benedetto, Payet

Le onze de l’OM en 4-2-3-1



Mandanda

Sakai Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo (ou Khaoui)

Kamara, Gueye



Thauvin, Payet, Radonjic

Benedetto