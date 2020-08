Dimitri Payet fait le buzz, un arrière gauche pisté et l’impatience de Michael Cuisance… Les 3 Infos OM de ce mardi 11 août

Dimitri Payet agite internet, une doublure à Jordan Amavi pistée, et la grosse frustration de Michael Cuisance, voici les 3 principales infos de ce mardi 11 août .

Dimitri Payet a offert une passe décisive exceptionnelle à Maxime Lopez lors d’une opposition à l’entrainement. La vidéo est vite devenue virale !

A la commanderie, le numéro 10 de l’OM s’est illustré lors d’une opposition entre joueurs. D’abord parti dans une série de dribble, Dimitri Payet a trouvé Maxime Lopez d’une talonnade subtile. Et ce dernier a bonifié ce caviar en marquant un but.

Une vidéo qui fait le buzz

Le célèbre compte Instagram 433 (29,3 millions de Followers) a partagé la vidéo, peu après sa publication par le compte officiel de l’OM. En seulement 4h, la vidéo y a déjà été vue… presque 2,4 millions de fois ! Un coup de pub bienvenu pour l’OM, qui va pouvoir agrandir sa communauté sur les réseau sociaux grâce à ce buzz

Mercato OM : Un latéral gauche pisté par pablo longoria ?

C’était l’un des souhaits d’André Villas Boas. Le portugais souhaite une doublure à Jordan Amavi au poste de latéral gauche. Et ce soit pourrait être exaucé par Pablo Longoria qui s’est mis sur la piste d’une vieille connaissance à lui.

Un jeune latéral gauche espagnol pisté

Des contacts auraient été noués avec le jeune latéral gauche espagnol Alex Centelles (20 ans). Appartenant au FC Valence, ce dernier sort d’un prêt convaincant à Famalicao (Portugal). Et selon le média espagnol Super deporte annonce que ses performances ont tapé dans l’oeil de Pablo Longoria

Barré par l’international Espagnol José Gaya à Valence, Alex Centelles pourrait à nouveau être prêté à un autre club. Et l’OM compte bien en profiter, malgré la concurrence d’Osasuna.

Mercato OM : Michael cuisance frustré de sa situation

Non entré en jeu lors du match européen qui a opposé le Bayern à Chelsea, Michael Cuisance n’a pas caché sa frustration. De quoi accélérer son départ ?

Le journal Allemand Kicker annonce que Cuisance s’est passablement énervé quand il a su qu’il ne serait pas utilisé. Le jeune français a jeté son maillot d’entraînement au sol, et eu plusieurs gestes d’humeurs assez explicites dans la tribune. De quoi accéléré son départ en prêt ?

l’om attentif à la situation

Même si le joueur garde la confiance de Hansi Flick, son manque de temps de jeu le frustre de plus en plus. Limité à seulement 9 matchs en Bundesliga, Cuisance souhaite jouer plus, et l’OM peut satisfaire cette envie de jeu, surtout si Morgan Sanson quitte le club. Néanmoins, rien n’est encore fait…