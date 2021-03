Dimitri Payet répond aux critiques des supporters !

Souvent remis en question par les supporters, Dimitri Payet a répondu aux critiques faites à son égard aujourd’hui en conférence de presse.

Cadre de l’Olympique de Marseille, Dimitri Payet (33 ans) est au cœur des critiques cette saison. Le milieu offensif réunionnais, auteur de 4 buts et de 3 passes décisives en 21 matchs disputés, est largement en dessous du niveau auquel les supporters l’attendent. Rachid Zeroual, président des South Winners, avait critiqué le numéro 10 de l’Olympique de Marseille lors d’une conférence de presse.

« On apprend qu’un joueur comme Payet n’est pas un brin solidaire avec son équipe, qu’il a manipulé les autres et qu’il a négocié pour lui parce qu’il a vu qu’il avait une présidence fantôme qui ne comprenait rien au ballon. Voir qu’un mec comme lui a signé pour cinq ans à l’OM… Il n’y a que la Bonne Mère qui est éternelle à Marseille, Payet non. Lui aussi il faut qu’il rentre chez lui, il y en a marre ». Rachid Zeroual – Source : Conférence de presse (19.02.21)

J’ai reçu beaucoup de messages de soutien — DIMITRI PAYET

a LIRE : OM : PAYET RÉPOND CASH CONCERNANT SA MAUVAISE RELATION AVEC THAUVIN !

Présent en conférence de presse aujourd’hui avant le match face au LOSC, Dimitri Payet a répondu à Rachid Zéroual.

« Si des propos comme ceux de Zéroual peuvent remettre en cause mon engagement à l’OM ? Non pas du tout, pas pour si peu. Je l’ai dit déjà, c’est même ce qui m’excite dans cette ville, on ne peut pas se reposer sur ses lauriers. Il ne faut pas non plus avoir la mémoire courte, mais oui je ne suis pas au niveau auquel on m’attend, mais ça ne remet pas en cause mon amour et mon travail pour ce club. J’ai reçu beaucoup de messages de soutien et ça m’a montré que malgré la mauvaise passe, on m’apprécie encore ici ». Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (02.03.21)