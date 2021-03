OM : Payet répond cash concernant sa mauvaise relation avec Thauvin !

Ce mardi en conférence de Payet, Dimitri Payet a évoqué sa relation avec Florian Thauvin. Le numéro 10 affirme qu’il ne partira pas en vacances avec lui mais ils ont retrouvé une certaine unité…

Après la polémique lancée par André Villas-Boas en conférence de presse sur la relation entre Dimitri Payet et Florian Thauvin, le Réunionnais a été questionné à ce sujet en conférence de presse ce mardi. Il réaffirme qu’il ne partirait pas en vacances avec son coéquipier mais tient à tempérer…

Il n’y a pas eu tout ce qui s’est écrit — PAYET

« Si mes souvenirs sont bons, quand il y avait le coach Garcia, avec Payet et Thauvin, c’était plus de 2 points par match. Peut-être que sur cette saison, on gagne moins ensemble. Peut-être que je ne pars pas en vacances avec Flo, mais est-ce que tu pars en vacances avec tous tes collègues ? Il n’y a pas eu tout ce qui s’est écrit, dit. On retrouve de l’unité. On continue à travailler ensemble malgré tout ce qui se passe autour. On arrive à être dans le même projet, gagner des matchs, car seules des victoires nous sortiront de la nouvelle passe. » Dimitri Payet – Source : Conférence de presse (02/03/21)