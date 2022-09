Djellit attend plus l’OM que le PSG en Ligue des Champions

Sur le plateau de l’Équipe du soir, Nabil Djellit a confié attendre l’OM au tournant en Ligue des Champions. Il estime que les joueurs d’Igor Tudor ont un coup à jouer.

Après avoir beaucoup critiqué Igor Tudor, notamment pendant la préparation, Nabil Djellit fait aujourd’hui amende honorable. Le journaliste de France Football estime que les marseillais et leur entraîneur Croate ont des arguments à faire valoir dans leur poule de Ligue des Champions. Il estime que l’OM peut espérer se qualifier pour le second tour de la compétition.

J’étais très inquiet il y a quelque temps et j’ai basculé dans la curiosité. La curiosité de les voir face à une autre adversité maintenant. Depuis le début de la saison, ils ont eu un calendrier assez tranquille, même si bien entendu il faut faire le boulot. Actuellement, je suis excité à l’idée de les voir s’étalonner face à quelque chose de plus costaud, excité à l’idée de voir cette équipe en Ligue des Champions. On ne sait évidemment pas ce qu’il va se passer en Coupe d’Europe, mais je me dis qu’il y a peut-être quelque chose à faire. Ce que je ne me serai pas dit il y a un mois. Pour cette Ligue des Champions, j’attends plus l’OM que le PSG. » Nabil Djellit – Source : L’Équipe du soir (31/08/2022)

Le programme de l’OM en phase de groupes de la Ligue des champions : https://t.co/03PcFFnRne pic.twitter.com/FHdB02k7bQ — L’ÉQUIPE (@lequipe) August 27, 2022

C’est un groupe de Ligue Europa– Beye

À l’instar de Nabil Djellit, Habib Beye a aussi donné son avis sur le groupe de l’Olympique de Marseille. L’ancien défenseur marseillais espérait tomber sur un groupe relevé afin d’offrir au stade Vélodrome des matchs prestigieux. Pas sûr que les supporters olympiens soient du même avis…

« Quand je dis que c’est un groupe de Ligue Europa, Francfort n’a pas fini dans la première partie de tableau en Bundesliga, Tottenham termine 4e en Premier League… Je pars du principe que ça reste abordable. J’aurais aimé plus prestigieux pour l’OM, pour les soirées qu’on a envie de vivre. Maintenant, Marseille doit se dire qu’il se trouve dans un groupe à sa portée pour faire une belle campagne en Ligue des Champions. Mais ce sont tout de même des équipes de qualité. » Habib Beye– Source: Canal + (25/08/22)