Mercato OM : Nouveau rebondissement dans le dossier Bamba Dieng, un club veut doubler Leeds !

Alors que son arrivée à Leeds semblait entériné, Fabrizio Romano annonce que Bamba Dieng dpourrait rejoindre Fulham !

Le dossier Bamba Dieng va de rebondissement en rebondissement. Alors que le jeune buteur de l’OM semblait sur le point de rejoindre Leeds, qui avait doublé Lorient dans la dernière ligne droite, il pourrait finalement prendre la direction de Fulham. En effet, Fabrizio Romano annonce sur son compte Twitter que l’international Sénégalais s’apprête à rejoindre les Cottagers avec le joueur du Paris-Saint-Germain, Layvin Kurzawa. À quelques heures de la fin du mercato, le dénouement est proche dans le dossier Bamba Dieng.

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Southampton a finalement une autre priorité que Caleta Car ?

Willian has just signed the contract as new Fulham player. Done deal completed — follows Kurzawa and Bamba Dieng who’re joining the club. 🚨⚪️⚫️ #DeadlineDay pic.twitter.com/zOZpXF0dJW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022