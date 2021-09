Djellit se régale avec l’OM et met en avant un joueur !

L’Olympique de Marseille ne cesse d’impressionner de par sa qualité de jeu. Les hommes de Jorge Sampaoli pratiquent un football qui fait plaisir à voir, et ça plait énormément à Nabil Djellit…

La performance de l’OM ce dimanche face au Stade Rennais (2-0), a plu à Nabil Djellit. Le journaliste a notamment apprécié le jeune Bamba Dieng et la superbe ambiance du stade Vélodrome. Deuxième de Ligue 1 avec un match en retard face à Nice, le club marseillais réalise un très bon début de saison..

A VOIR : Grosse victoire de l’OM face à Rennes, supporters et stade en feu et hommage à Depé et René Malleville #FanCam

L’OM nous régale. Que ca soit au niveau de l’ambiance au Vél, de l’intensité et des intentions de jeu, les Marseillais donnent la leçon à la L1. #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 19, 2021

MVP. Bamba Dieng. Son but change le match. #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 19, 2021

Dieng au premier poteau. L’appel est magnifique. L’OM est logiquement devant (1-0). Ça s’appelle saisir sa chance… #OMSRFC — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) September 19, 2021

On s’éclate quand on regarde l’OM

Nabil Djellit n’est pas le seul journaliste à se régaler devant l’Olympique de Marseille. Daniel Riolo s’était montré lui aussi montré enthousiaste concernant le jeu proposé par l’entraineur argentin Jorge Sampaoli.

« Objectivement, ce que propose l’OM, le projet de jeu de Sampaoli depuis qu’il est arrivé, et là maintenant que ça prend forme avec les joueurs qu’il a recruté, c’est l’équipe la plus agréable à regarder. On s’éclate quand on regarde l’OM. Quand je regarde cette équipe je n’ai même pas envie de savoir comment ça joue je m’en fout. Il y a tout le temps du mouvement, de la générosité, un état d’esprit pour l’instant formidable. Est-ce que dans quelques temps ça va changer ? On verra bien, mais moi je n’ai pas envie de penser ça, j’ai envie de « kiffer ». Milik et Payet ne sont pas encore là et il peuvent encore bonifier cette équipe. A chaque fois qu’on voit cette équipe jouer on passe un super moment, c’est la base quand on est passionné par ce jeu. Je suis désolé pour les supporters parisiens qui ne veulent pas l’admettre, mais objectivement c’est indéniable. Ce n’est que du plaisir que d’envisager ce qui peut se passer avec cette OM. » Daniel Riolo – Source RMC Sport (13/09/2021)