Djellit flingue Mbappé et le PSG… et compte sur l’OM !

Grosse déception du côté du PSG après l’élimination face au Borussia Dortmund aux portes de la finale de la Ligue des Champions. Nabil Djellit ironise et attend les Marseillais en sauveur !

C’est fait ! L’OM est le dernier club français encore en lice dans une compétition européenne. Ce mardi soir, le PSG s’est fait éliminer de la Ligue des Champions aux portes de la finale face au Borussia Dortmund. Nabil Djellit attend des Marseillais qu’ils sauvent la saison ! « Une fois encore, l’OM est en position de sauver la saison européenne du football français… », a tweeté le journaliste après la défaite des Parisiens.

« Beaucoup de crédits pour cette équipe de Dortmund. Elle a réalisé le match parfait. 0 but encaissé sur les 2 matches. Il régnait un optimisme un peu excessif. Dortmund en a parfaitement profité. Mbappe a demandé les responsabilités. Il peut rendre les clefs… Il termine son immense parcours avec le PSG par une fausse note majeure. Il n’a pas passé un dribble. A ce niveau, il n’est pas titulaire au Real. Décevant. », a ajouté Nabil Djellit sur le match.

« C’est très grave… », le gros coup de gueule de Gasperini !

L’OM jouera ce jeudi en Italie sa demi finale retour en Europa League. Les Marseillais sont avantagés par quelques jours de repos supplémentaires puisque les Bergamasques ont joué ce lundi soir face à la Salernitana. Pour le coach Gasperini, cette décision d’avoir maintenu ce match de Serie A est forcément une mauvaise nouvelle.

« L’Atalanta joue trois matchs par semaine depuis plus de deux mois, nous avons été pénalisés par cette situation. Nous aurions volontiers joué la reprise en premier, mais cela n’a pas été possible. Et la raison pour laquelle le match a été reporté est très grave (…). Jouer cette période avec un classement toujours conditionnel n’est pas facile, s’il y a une équipe qui n’est pas favorisée par le calendrier, c’est certainement l’Atalanta », a pesté le coach italien en conférence de presse après la victoire des siens face à la Salernitana