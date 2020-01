Djellit : « J’aimerais bien que Zubizarreta nous sorte enfin un coup de son chapeau ! »

L’Olympique de Marseille devrait être relativement calme lors de ce mercato étant donné ses moyens et son classement actuel. Attention cependant pour Nabil Djellit, le piège se trouve peut-être dans ce confort…

« Ghoulam a un salaire important… »

« Sturridge ? S’il est pas payé tout le temps en Turquie, oui, il voudra venir. Parce que ça arrive aussi parfois… Après moi je pars du principe que c’est parfois dans les moments où on se dit « ça se passe bien, on ne touche à rien » qu’il faut préparer les choses pour la suite. Il peut y avoir des marchés d’opportunités, c’est aussi le rôle du directeur sportif d’avoir un coup d’avance. Pour l’instant, il n’a pas eu trop de coups en avance Zubizarreta mais ce serait bien qu’il nous sorte enfin quelque chose de son chapeau. Après en effet, il y a l’équation économique mais son travail c’est aussi de sortir des joueurs. Strootman, s’ils arrivent à le sortir, il faut le sortir. Son salaire est monstrueux et impacte clairement leur mercato. À gauche, ce serait bien de trouver une doublure. Le nom de Ghoulam a circulé et en effet Naples veut le lâcher. Mais il a un salaire extrêmement important et je ne suis pas persuadé que l’OM puisse s’aligner dessus. »

Nabil Djellit – Source : L’Équipe Mercato