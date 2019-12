Mercato : Trois raisons qui freinent l’OM dans le dossier Ghoulam… Lyon à l’affût ?

Toujours sans doublure côté gauche de la défense, l’OM aurait été contacté pour relancer le latéral du Napoli, Faouzi Ghoulam. Cependant, le dossier ne semble pas avancer et Lyon pourrait s’inviter sur cette piste…

Il y a quelques jours, la Gazetta Dello Sport affirmait que l’international algérien avait peur de vivre le même scénario qu’avec Carlo Ancelotti qui l’avait totalement mis à l’écart du onze titulaire napolitain. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne verrait d’un bon œil un départ dès cet hiver. C’est son agent qui aurait contacté les dirigeants de l’OM…

Amavi, le FPF et le niveau de Ghoulam ont refroidi l’OM ?

Selon Competition, le dossier n’avance pas du côté de Marseille pour trois raisons différentes. Selon le média algérien une partie du staff estime que Jordan Amavi s’est relancé et doit conserver sa place de titulaire. De plus du côté de la direction les limites financières liées aux exigences du fair-play financier sont misent en avant dans ce dossier. Enfin, certains dans le club olympien aurait des doutes sur le niveau de forme de Ghoulam : « On sait qu’avant sa blessure, il était énorme mais après il a eu du mal à s’en remettre.’’

Ghoulam est également annoncé du côté de l’Inter Milan, Lyon serait aussi un candidat poteniel à son recrutement cet hiver…