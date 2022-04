Djellit : « L’OM sauve l’honneur du football français. Une fois encore »

Ce jeudi l’Olympique de Marseille a remporté son match face au PAOK, restant la seule équipe française encore présente en Europe. Nabil Djellit salue leur qualification.

L’Olympique de Marseille a remporté sa double confrontation face au PAOK Salonique en Europa Conference League. Dans le même temps, Lyon s’est fait éliminé de l’Europa League contre West Ham au Groupama Stadium.

L’OM, à jamais les derniers qualifiés en Europe

Le PSG étant éliminé de la LDC depuis les huitièmes tout comme le LOSC, il ne restait que Rennes et l’AS Monaco en Europe. Malheureusement les Bretons et les Monégasques ne sont plus européens après des éliminations face à Leicester et Braga.

Les Marseillais restent donc les seuls à représenter la France sur la scène européenne… Cette qualification est donc saluée par la presse et notamment par le journaliste Nabil Djellit sur son compte Twitter.

« L’OM, à jamais les derniers qualifiés en Europe (…) Le PAOK c’est vraiment pas terrible. Y a rien. Il joue le Paris FC ou une bonne écurie de L2, je ne suis pas persuadé que les Grecs remportent le match.(…) L’OM sauve l’honneur du football français. Une fois encore. » Nabil Djellit – Source : Twitter (14/04/22)

L’OM a gagné un supporter !

Après le match en Grèce ce jeudi soir, Razvan Lucescu a été interrogé par Canal +, co-diffuseur du match avec W9. Pour le Roumain, les Marseillais sont les favoris de la compétition et il devient l’un des supporters de l’OM pour la fin de la Conference League.

Ensuite, il n’a pas hésité à revenir sur l’ambiance au Stade Toumba et à la comparer avec celle qui régnait au Vélodrome. Il a salué l’attitude de ses supporters en remettant une couche sur les fans de l’OM… Des déclarations incompréhensibles de la part de l’entraîneur du PAOK.

« Maintenant, je suis supporter de l’OM. Je veux qu’ils gagnent. Pour moi, Marseille est une équipe très bien organisée, avec de bons joueurs, de qualité, donc je pourrais dire que c’est la favorite pour moi. C’est une bonne leçon que nos supporters ont donnée à vos supporters de Marseille. Tout le monde a eu peur de venir ici, tout le monde a eu peur de jouer ici mais c’était une atmosphère très belle pour un match de foot. Ça doit l’être à Marseille » Razvan Lucescu – Source : Canal + (14/04/22)