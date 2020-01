Djellit : « Si Villas-Boas s’arrête en qualifiant l’OM en Ligue des Champions, il part comme un héros ! »

L’OM est en plein dans une mini crise après la conférence de presse d’André Villas-Boas ce mercredi. Selon Nabil Djellit, journaliste pour L’Equipe, le coach pourrait partir cet été.

Cette conférence de presse avant Granville – OM est synonyme de tonnerre à Marseille. Devant les journalistes, André Villas-Boas a clairement remis son avenir en question ce qui a fait trembler les supporters marseillais…

AVB a plus de risques à continuer avec l’OM — DJELLIT

Avec la venue de Paul Aldridge au club ainsi que la priorité du Président Eyraud à vendre des joueurs, le coach portugais ne semble pas très heureux à l’idée de voir son effectif se dissoudre alors qu’il est en bonne voie pour atteindre son objectif qui est de se qualifier en Ligue des Champions. Selon le journaliste de L’Equipe Nabil Djellit, AVB pourrait s’en aller en héros en mettant l’OM sur le podium.

« Si je me mets à la place de Villas-Boas, l’été prochain, je ne reste pas. Déjà, on sait que c’est quelqu’un d’atypique et d’imprévisible. Ensuite, il n’y a pas d’argent à l’OM. Il devra vendre. Il arrive à tirer la quintessence de son groupe, mais l’année prochaine s’il y a la Ligue des champions, il faudra améliorer significativement l’équipe et recruter des joueurs forts à toutes les lignes. Il a plus de risques à continuer avec l’OM. S’il s’arrête en qualifiant l’OM en Ligue des champions, il part comme un héros. » Nabil Djellit – Source : L’Equipe