OM : Dugarry fracasse le choix d’Eyraud… « le grand responsable de la situation! »

Mercredi en conférence de presse, André Villas Boas a clairement laissé entendre qu’il n’était pas certain d’être encore le coach de l’OM la saison prochaine. L’arrivée en coulisse d’Aldridge pour vendre des joueurs en Angleterre ne semble pas bien passer, d’autant que le président Eyraud ne l’avait pas informé.

Pour Christophe Dugarry, le président Eyraud est en train d’envenimer une situation qui était pourtant au beau fixe sportivement…

Eyraud s’est mis dans la panade tout seul — Dugarry

« L’OM brille grâce à un collectif bien huilé. Mais aucun joueur de l’OM ne vaut 40 ou 50 millions d’euros. Il y a un dysfonctionnement avec l’arrivée d’Aldridge. Ce qui marche bien, c’est le sportif avec Villas-Boas. Eyraud aurait dû en parler avec son entraîneur. Il fait appel à quelqu’un qui arrive pour vendre les joueurs que Villas-Boas ne veut pas vendre. Évidemment qu’il allait mal réagir. Humainement, comment peut-on travailler comme ça ? Eyraud s’est mis dans la panade tout seul. Il est responsable de la situation. Comment veux tu que ton entraîneur travaille dans la sérénité dans ces conditions ? Il a redonné une tranquillité au club en six mois et là on fait venir quelqu’un dans son dos. J’en ai vu des choses dans le football, mais ça, c’est le pompon. » Christophe Dugarry – Source: RMC