DNCG : L’OM va savoir !

L’OM avait vu sa masse salariale encadrée par la DNCG en novembre dernier, le club repasse devant la Direction nationale du contrôle de gestion, cette fois McCourt a comblé une partie du déficit…

En effet, selon l’Equipe, l’OM passe ce mercredi devant la DNCG pour évoquer les exercices 2023-2024 et 2024-2025. Pour la saison qui vient de s’écouler, le déficit est estimé à près de 70 M€ par le club marseillais. Une grande partie de ce montant a été comblé par le propriétaire Frank McCourt. Dans un entretien accordé au JDD, l’homme d’affaires américain avait fait le point sur l’état financier du club. « Je déteste perdre, mais quand j’ai repris le club, il était en plein désarroi, il manquait de cohérence et de ressources financières. Maintenant, les bases sont solides. Cette reconstruction, ces progrès sont incontestables et renforcent notre ambition. (…) Avant, il fallait colmater les fuites, solder les obligations passées… Le club n’a plus de dettes, il est financièrement sain, je suis prêt à continuer d’investir tout ce qu’il faudra pour sa croissance et atteindre nos objectifs de victoires. »A lire : Mercato OM : Conceiçao, le club reste prudent?

« L’Olympique de Marseille prend bonne note de la décision rendue par la DNCG. Auditionnée ce jour, la Direction de l’OM a présenté un budget respectueux des règles de gestion les plus strictes et qui s’inscrit dans la pérennisation financière du club prônée par le Président du Directoire, Pablo Longoria.

Le régulateur financier a apprécié cette présentation et a validé sans réserve les prévisions du club, permettant ainsi à l’équipe dirigeante de poursuivre sereinement la transformation du club dans le respect du cadre budgétaire.

Cette mesure s’inscrit dans la relation de confiance entre la Direction de l’Olympique de Marseille et la DNCG, construite depuis plusieurs années et renforcée par la présentation du meilleur résultat comptable de ces huit dernières saisons. »

Voici le communiqué de la LFP.

Dans le cadre du réexamen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2023-2024, la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels a pris les décisions suivantes en application de l’article 11 du Règlement de la D.N.C.G. :

OLYMPIQUE DE MARSEILLE

Encadrement de la masse salariale au budget révisé présenté par le club