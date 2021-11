Domenech détruit Juninho pour son annonce avant Lyon – OM !

L’Olympique de Marseille se déplace à Lyon ce dimanche pour y affronter les hommes de Peter Bosz… L’annonce de Juninho sur son avenir n’a pas du tout plu à Raymond Domenech !

A quelques jours du choc entre l’Olympique de Marseille et Lyon, Juninho a mis le feu dans le club présidé par Jean-Michel Aulas ! En laissant un gros flou sur son avenir, le directeur sportif brésilien aurait déstabilisé le club lyonnais.

« J’avais dit que mon cycle durerait trois saisons pour voir ce que je suis capable de faire, je sais que j’ai eu cette opportunité parce que je suis un ancien joueur qui a eu du succès ici, je n’ai aucun problème à assumer ça. À la fin de la saison, je vais bien réfléchir, on verra », a déclaré l’ancien milieu de terrain au micro de RMC dans l’émission Rothen S’Enflamme.

Comment peut-il mettre le feu avant le choc de Marseille? — Domenech

Cette déclaration n’a pas du tout été au goût de Raymond Domenech… L’ancien sélectionneur des Bleus a été questionné à ce sujet sur la Chaîne L’Equipe. Selon lui, le timing de cette sortie médiatique n’est pas du tout en accord avec ce que doit faire un directeur sportif !

A LIRE AUSSI : Ex OM : Rudi Garcia se fait dézinguer par Daniel Riolo après la sortie de Juninho !

« Juninho le dit lui-même pourquoi il doit partir, parce qu’il est fatigué, parce qu’il en a marre, parce qu’il ne sert à rien. Il a envie d’aller entrainer, et ben qu’il aille entrainer ! Comment peut-il mettre le feu avant le choc de Marseille juste pour se faire plaisir à lui-même, pour parler de son nombril et de ses problèmes ? S’il n’a rien compris à la position de directeur sportif, qui est de régler les problèmes du club, il peut partir. Ce n’est pas la première fois qu’il intervient pour dire n’importe quoi à n’importe quel moment. Actuellement, il est un poids pour le club donc la meilleure solution c’est qu’il écoute ce qu’il a dit et qu’il ne se trompe pas de date et qu’il parte demain matin » Raymond Domenech – Source : La Chaîne L’Equipe (18/11/21)