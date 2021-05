Domenech tance encore Longoria : « un soulagement pour une saison totalement ratée ! »

L’OM a de grandes chances de terminer 5e et donc de disputer la Ligue Europa la saison prochaine. Cependant pour Raymond Domenech, le club et son président vont devoir construire un effectif solide…

Domenech est un supporter lyonnais et adore tancer l’OM. L’ancien sélectionneur ne rate jamais une occasion de s’en prendre à Pablo Longoria qui a osé critiquer l’incapacité des entraineurs français à s’exporter. Cette fois il estime que l’OM a totalement raté sa saison et que Longoria en fait fait trop suite à la victoire de dimanche face à Angers…

Ils ont un nouveau président, soi-disant des possibilités, on va voir s’ils peuvent financièrement se renforcer — Domenech

« C’est une saison ratée. L’année dernière ils terminent second, qualifiés car il y a eu l’arrêt du championnat. Cette seconde place est relative. Je suis content de voir l’OM qualifié en Coupe d’Europe la saison prochaine car c’est un grand club français. On va voir si le projet marseillais tient la route. On va voir ce qu’ils vont faire maintenant. Ils ont un nouveau président, soi-disant des possibilités, on va voir s’ils peuvent financièrement se renforcer et construire quelque chose. Marseille un grand club français, oui maintenant, montrez-nous ! (…) La joie de Longoria ? C’est un soulagement, est ce que ça mérite une telle euphorie ? C’est un soulagement pour une saison totalement ratée ! Mais si se qualifier en Coupe d’Europe c’est pour refaire ce qu’ils ont fait cette année, ils vaut mieux qu’ils laissent passer les autres. Qu’ils partent sur quelque chose de solide maintenant !» Raymond Domenech – source : La chaine l’Equipe (16/05/2021)

Les deux journalistes de RMC Sport, Daniel Riolo et Mohamed Bouafsi avaient taclé Raymond Domenech sur Twitter suite à ses déclarations provocatrices à l’encontre de Longoria sur les entraineurs français :

« Ooooooooooléééééée ! 7 matchs avec Nantes : 4 points. 0,84 de points en moyenne, mais c’est Longoria le problème ! », a-t-il posté. Avant d’ajouter : « Il m’a bloqué. À chaque mauvais résultat de l’OM, on va avoir le droit à son tweet aigri, acrimonieux. Longoria n’a pas rappelé son passage à Nantes. Au lieu de répondre à chaque fois sur la forme, il serait utile de débattre sur le fond, de faire en sorte que notre foot aille mieux. » Mohamed Bouafsi – Source: Twitter

« En fait ce qu’il faudrait dire au Roquancourt du foot français c’est que Puel n’est jamais d’accord avec lui… et que personne ne le soutient dans le foot français… donc, laissez-le exister sur Twitter… Il ne lui reste rien d’autre. » Daniel Riolo – Source : Twitter