Domenech tape sur l’OM et Villas-Boas mais ne veut pas trop en dire…

Sélectionneur de l’Equipe de France lors de la fameuse Coupe du Monde 2010 et la terrible grève de Knysna, Raymond Domenech est souvent prompt à taper sur les entraineurs étrangers de Ligue 1. C’est encore vrai suite à la défaite de l’OM face à Porto…

Raymond Domenech est très corporatiste et défend toujours les entraineurs français. Pour cela il ne rate jamais une occasion de pointé du doigt la défaillance d’un coach étranger, il ne s’en prive donc suite à la débâcle de l’OM en Ligue des Champions. Villas-Boas est la cible de l’ancien sélectionneur des Bleus, même si ce dernier ne veut pas trop en dire…

A lire : LE GROS COUP DE GUEULE D’AMOROS (VILAS-BOAS PAS ÉPARGNÉ)

on va encore me taxer d’anti entraîneurs étrangers ou d’anti marseillais. Alors silence — Domenech

« L’OM en route pour le record … de défaites et le pire c’est que l’on ne peut même pas dire qu’ils soient moins bons que d’habitude. Après la débâcle de l’OM à Porto, et les déclarations de leur entraîneur je cite « l’avantage c’est que la Champions League est bientôt terminée » j’avoue ma perplexité. Mais on va encore me taxer d’anti entraîneurs étrangers ou d’anti marseillais. Alors silence ».

Raymond Domenech – Source: Twitter (04/11/2020)

L’OM en route pour le record …de défaites et le pire c’est que l’on ne peut même pas dire qu’ils soient moins bons que d’habitude. — Raymond Domenech (@RaymondDomenech) November 3, 2020