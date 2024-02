Double bonne nouvelle pour les supporters marseillais ! Après Blanco, un autre blessé pour plusieurs semaines ! La pression est mise sur Jonathan Clauss ! Les 3 infos OM de ce mercredi !

Comme chaque jour, FCM vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce mercredi : Double bonne nouvelle pour les supporters marseillais ! Après Blanco, un autre blessé pour plusieurs semaines ! La pression est mise sur Jonathan Clauss !

Double bonne nouvelle pour les supporters marseillais !

L’Olympique de Marseille s’est qualifié pour les huitièmes de finale d’Europa League et va affronter Villarreal, une équipe coachée par Marcelino. Pour ceux qui ne pourront pas aller au stade la diffusion sera en clair !

Pour les huitièmes de finales de Ligue Europa, l’OM est le dernier club français en lice. L’OM recevra le Villarreal de Marcelino à l’aller le jeudi 7 mars (21h) et se rendra à la Cerámica la semaine suivante soit le 14 mars à 18h45. Ces deux affiches seront diffusées en clair sur les chaînes du groupe M6. Le match aller sur M6 et le retour sur W9.

OM vs Villarreal deux fois en clair !

Retrouvez l’Olympique de Marseille et Villarreal en match aller des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League. ⚽️ Jeudi 07 mars à 20:50 #OMVIL pic.twitter.com/Nbeb2MAgMS — M6 (@M6) February 27, 2024

L’OM a vécu plusieurs rebondissements cette saison, à commencer par Marcelino qui est parti par la petite porte après une réunion tendue avec les groupes de supporters. Depuis, le coach espagnol a pris le banc de Villarreal en Liga mais ne fait pas de miracles avec son nouveau club. Dernièrement, les Espagnols ont pris le dessus sur la Real Sociedad en championnat en gagnant sur le score de 3-1 grâce à un but de Sorloth et un doublé de Comesana. Ils sont actuellement treizièmes de Liga avec 11 défaites, 7 victoires et 8 matchs nuls. Leur différence de buts est de -10 avec 48 buts encaissés soit la troisième pire défense du championnat derrière Grenade (49) et Almeria (54).

Villarreal est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes

Sur RMC Sport, Frédéric Hermel a indiqué que Villarreal est « un bon tirage » pour l’OM au vue des 8es de finale de Ligue Europa.

🗣️ L’avis de Fred Hermel, notre spécialiste foot espagnol, sur le tirage de l’OM : « C’est un bon tirage. C’est à la portée de l’OM. Le Villarreal d’aujourd’hui, c’est ventre mou bas de Liga. Il y a un bel effectif mais on est au bout d’un cycle. » pic.twitter.com/qfQO5zshCu — RMC Sport (@RMCsport) February 23, 2024

« C’est un bon tirage à la portée de l’OM au vu des équipes présentes. On a encore cette image de Villarreal il y a 3-4 ans. Aujourd’hui, c’est ventre mou bas du championnat espagnol, a affirmé Hermel. Quand on regarde uniquement les joueurs, c’est une belle équipe européenne. Gerard Moreno, le retour de Gonçalo Guedes, Capoue, Foyth. Il y a quand même de l’expérience et de la technique. On sent que l’on est vraiment au bout d’un cycle à Villarreal. C’est un club qui a été parfaitement géré ces dernières années. Mais avec tous les changements d’entraîneurs de ces derniers temps, on sent qu’il n’y a plus la même sérénité. Ils sont allés chercher Marcelino pour essayer de retrouver cette stabilité. On a une grande confiance en lui. C’est une équipe très friable qui a perdu sa magie », a-t-il ajouté.

Après Blanco, un autre blessé pour plusieurs semaines !

Alors que Ruben Blanco va être indisponible durant quelques semaines, un autre joueur va lui aussi être absent. En effet, Amir Murillo a rechuté et va devoir attendre avant de faire son retour…

Annoncé proche d’un retour, Gennaro Gattuso avait confié qu’Amir Murillo avait fait une rechute. Une information confirmée par l’Equipe, « le latéral droit souffre toujours des adducteurs et aucune date de retour n’a été définitivement arrêtée. Il a rechuté juste avant le barrage aller de Ligue Europa face au Chakhtior Donetsk (2-2), le 15 février. Il suit un protocole de soins précis depuis mais le staff médical ne veut prendre aucun risque avec lui. Il ne devrait pas pouvoir reprendre la compétition avant la prochaine trêve internationale, au moins, et son absence devrait même se compter en semaines. »

Blessé aux adducteurs, Murillo va encore être absent plusieurs semaines

Depuis le début de la saison, les blessures ont miné l’Olympique de Marseille. A commencer bien sûr par l’opération subie par Valentin Rongier qui ne devrait pas tarder à retrouver le groupe. Correa, Murillo, Kondogbia, Nadir ou encore Veretout ont également été absents à plusieurs reprises cette saison.

Pour cette fois, Jean-Louis Gasset va devoir faire sans son deuxième gardien, Ruben Blanco ! Le portier espagnol souffrirait « d’une cuisse, au niveau du muscle fémoral plus précisément », comme l’explique La Provence. Il devrait être absents deux à trois semaines nous informe le quotidien local.

La pression est mise sur Jonathan Clauss

Dans l’oeil du cyclone depuis quelques semaines avec des histoires en interne avec le club, Jonathan Clauss n’était plus aussi assuré d’être dans la liste de Didier Deschamps pour le prochain rassemblement. L’Equipe livre quelques informations à ce sujet.

Depuis quelques semaines maintenant, le nom de Jonathan Clauss rime avec polémique à Marseille. L’arrivée de Jean-Louis Gasset a calmé tout cela et les sorties médiatiques se font plus rares à ce sujet. L’union sacrée autour de la mission de la fin de saison semble être arrivée avec le nouvel entraîneur.

L’Equipe explique ce mercredi que Didier Deschamps garde un oeil sur cette situation. Le sélectionneur de l’Equipe de France aurait enquêté pour dénouer le vrai du faux dans ce dossier et comprendre le comportement de son latéral droit. Le quotidien sport explique que Deschamps n’est pas contre le fait de le prendre en vue de l’Euro mais Clauss doit se montrer performant dans les prochaines semaines. La pression est donc mise sur le joueur pour passer un cap sur le terrain et se montrer de nouveau à son vrai niveau.

Il y avait des tensions concernant Clauss dans les vestiaires

Le journaliste de RMC Florent Germain s’est exprimé sur le cas Jonathan Clauss dans l’émission « Rothen s’enflamme ». « Le problème c’est qu’on a fait combien d’émissions sur Jonathan Clauss ? Et je le disais hier dans l’After Foot, je disais que de toute façon, on a eu beau expliquer, ça fait 3 semaines qu’on explique que l’OM pointe du doigt des questions d’attitude, on en a parlé ensemble. Tu m’avais relancé en disant c’est quoi exactement ? Je t’ai expliqué, des fois il y avait des choses qui étaient un peu borderline avec la vie privée, donc on rentrait pas dans les détails. C’est notre manière de fonctionner mais j’ai été clair sur la nonchalance, l’attitude, le comportement en général. Mais le problème c’est qu’émission après émission, et parfois je vous écoute aussi quand je ne participe pas, vous ne voulez pas entendre ça. C’est à dire que, Jonathan Clauss avait parfois peut être un comportement qui n’était pas celui qui colle à l’image qu’on avait de Jonathan Clauss, à savoir presque le gendre idéal ou le bon gars de vestiaire. Parfois c’est un peu plus compliqué. Après c’est délicat pour nous parce que moi je veux pas prendre parti. J’ai expliqué aussi qu’ il y avait sûrement derrière tout ça des enjeux contractuels, peut-être des règlements de comptes parce que ça se passait mal avec l’entourage etc…C’était un mélange de tout mais ne faisons pas semblant de ne pas vouloir comprendre que y’avait aussi des tensions concernant Jonathan Clauss dans les vestiaires. »