Drogba explique pourquoi l’OM de Sampaoli « est beau à voir jouer » !

Dans un entretien accordé à Téléfoot, Didier Drogba a donné son ressenti sur l’Olympique de Marseille de Sampaoli… Le retour en grâce de Dimitri Payet n’est pas étranger à tout cela d’après lui !

L’Olympique de Marseille a réalisé un bon début de saison avec quelques accrocs ces dernières semaines. Malgré tout, Sampaoli laisse le souvenir d’une équipe enthousiasmante, agréable à regarder avec des scénarios improbables.

Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit — Drogba

Didier Drogba a été questionné à ce sujet au micro de Téléfoot. La légende de Chelsea voit surtout que la renaissance de Dimitri Payet apporte beaucoup de qualité dans le jeu de l’Olympique de Marseille.

« C’est une équipe qui a beaucoup d’énergie, beaucoup d’enthousiasme. Et puis, y’a de la qualité aussi. Il y a la renaissance entre guillemets de Dimitri Payet qui retrouve des jambes et qui prend beaucoup de plaisir, ça se voit. L’OM de Sampaoli ? Ils sont beaux à voir jouer.’ « (Les objectifs) Ce qu’ils pourront atteindre. C’est vrai que c’est une première saison pour le coach. Donc, bien sûr, c’est impossible de ne pas mettre de pression. Marseille = pression = résultat. Comme c’est un grand club, il ne vit que pour le résultat. Et il le sait. Je pense que Sampaoli fera de son mieux. » Didier Drogba – Source : Téléfoot (10/10/21)

