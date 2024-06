Droit TV Ligue 1 : Riolo pointe du doigt les dirigeants de l’OM !

Hier soir dans l’émission l’After foot sur RMC Daniel Riolo s’est exprimé sur l’éventuel scénario catastrophique pour les droits TV en Ligue 1, et notamment sur le non-positionnement des dirigeants marseillais qu’il estime influent.

Daniel Riolo a fait part de son mécontentement hier sur l’After foot de RMC alors que la situation pour les droits TV de la Ligue 1 est au point mort le journaliste s’inquiète pour le championnat français et notamment les petits clubs et les clubs non européens, « moi je suis affligé du fait que l’OM ne disent rien, c’est pas possible que le club ne participe à aucune réunion, discussion, il y a rien ! C’est en termes de tout c’est le deuxième club français avec une notoriété incroyable d’abord déjà ils se sont fait fourrer sur CVC avec la somme qu’ils ont pris. Et là tu vas vendre quoi comme projet à Conceiçao s’il te manque d’ores et déjà 30 millions dans les caisses parce que t’as pas ça et rien n’y a pas de club phare de club leader », exclame le journaliste.

La Ligue 1 vers une faillite ?

La LFP et Vincent Labrune n’y arrivent toujours pas dans leur combat pour les droits TV de la Ligue 1. Et chaque jour qui passe rapproche les clubs français d’un scénario catastrophique. De quoi inquiéter Riolo « C’est la première fois qu’on entend parler de la possibilité de faillite. (…) On va avoir un faussé énormissime dans la Ligue 1 déjà qu’il est assez important, mais y a un tas de club qui sont quasiment à la rue si ça ne bouge pas ! », s’alarme le journaliste sur le plateau de l’After.