Droits TV : Aulas explique le piratage et propose une solution alternative…

Jean-Michel Aulas s’est exprimé ce mardi sur les difficultés de Mediapro à atteindre son objectif d’abonnés. Selon lui, les prix proposés par la chaîne sont beaucoup trop élevés et poussent les téléspectateurs au piratage. Le Président lyonnais trouve que c’est le bon moment de trouver un modèle pour donner un nouvel élan à l’économie du football français…

Le Président de Lyon, Jean-Michel Aulas s’est exprimé sur les conséquences du refus de paiement des droits TV de Mediapro. Alors que le prochain paiement est prévu pour le 5 décembre prochain, le patron de la filiale espagnole, Jaume Roures, a laissé entendre que celle-ci ne serait pas versée. Jean-Michel Aulas, dans une interview accordée au magazine économique Chalenge, a rappelé la nécessité de trouver un nouveau modèle des droits TV.

« Celui qui veut pirater, c’est celui qui considère que le prix est abusif »

« Le piratage actuel, si la réponse que nous apportons sur le changement de l’offre et l’abaissement du prix est bonne, n’aura plus lieu d’être. Celui qui veut pirater, c’est celui qui considère que le prix est abusif. Si la proposition est adaptée, au bon prix, il n’y a plus de sujet. Je serais assez favorable, si on récupère une partie des droits, qu’on arrive à se coordonner avec Canal+ et Free, pour revoir, à court ou à moyen terme, la réflexion afin d’intégrer un certain nombre de GAFA ou d’acteurs à la demande dans la retransmission des droits TV. Ou même réfléchir à une plateforme de streaming du sport. Élargir notre base d’abonnés avec une offre plus intéressante permettrait de leur proposer un prix bien plus faible tout en personnalisant la demande. »

Jean-Michel Aulas : Source : L’Équipe (03/11/2020)