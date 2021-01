Droits TV : Ce nouveau désaccord qui a de quoi profondément inquiéter les clubs français

Le football français est en crise. Endettés et/ou en déficit, les clubs comme l’OM, Lille, Saint-Etienne et d’autres voient d’un mauvais œil le guéguerre entre Canal+ et la LFP concernant les droits TV…

Sans billetterie à cause du Covid, sans droits TV à cause de Mediapro, les clubs français sont dans le rouge. Selon l’Equipe, « la Ligue a présenté il y a quelques jours aux clubs de L1 un prévisionnel de déficit très élevé (1,3 milliard d’euros). Bien supérieur aux 800 millions annoncés il y a quelques semaines. » L’appel d’offre lancé par la LFP concernant les lots détenus par Mediapro suscite toujours un désaccord inquiétant avec Canal+…

Au cas où l’appel d’offres lancé par la LFP serait infructueux, Canal+ estime qu’une négociation de gré à gré est impossible. La situation pourrait alors être bloquée plusieurs semaines sans diffuseur identifié https://t.co/u29ffpkYUe pic.twitter.com/PHUergvAuJ — L’ÉQUIPE (@lequipe) January 27, 2021

Plus de diffuseurs à partir de février ?

L’Equipe explique ce jeudi, que l’appel d’offre lancé par la Ligue est contesté par Canal+. En effet le groupe estime que tous les lots doivent être soumis à un nouvel appel d’offre, y compris ceux détenus par beIN Sports sous-licencié à Canal. Ce lot 3 permet de diffuser deux matches par journée de L1 pour un montant de 332 M€ / an jusqu’en 2024. Un tarif jugé trop élevé dans le contexte actuel. Maxime Saada et le groupe Canal ne semblent pas vouloir entendre parler de l’appel d’offre qui se termine lundi prochain et qui concerne les lots diffusés par Téléfoot, à savoir 80 % de la L1 et de la L2 pour un total de 830 M€ / an jusqu’en 2024.

Canal+ veut un nouvel appel d’offre complet sur tous les lots

Enfin, le quotidien sportif explique que le groupe de Vincent Bolloré a envoyé une assignation « à bref délai » devant le tribunal de commerce de Paris, qui a fixé une audience le 19 février pour traiter ce dossier. La décision ne pourrait tomber que fin mars, et sans aucun accord au préalable, la Ligue 1 et la Ligue 2 pourraient ne plus avoir de diffuseur pendant 2 mois. Une situation préoccupante pour les clubs qui ont rapidement besoin de toucher leurs droits TV…