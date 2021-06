Droits TV: Labrune opte pour Amazon, Canal+ claque la porte… rien n’est réglé !

C’est l’un des dossiers les plus chauds et les plus importants pour les clubs de Ligue 1. La bataille pour la diffusion du championnat de France a trouvé ses vainqueurs. Amazon et BeIN Sports raflent la mise après un gros retournement de situation signé Canal+ !

La saison post-Médiapro faisait trembler le monde du football français. En effet, les clubs professionnels, dont l’Olympique de Marseille, ont perdu beaucoup d’argent avec les problèmes de droits TV. La redistribution des parts étaient très attendues et elle nous a réservé un drôle de scénario. C’est bien Amazon qui a récupéré la majeure partie des matchs de Ligue 1 puisque le géant américain diffusera huit rencontres par journée pour 250 millions d’euros. C’est également Prime Vidéo qui diffusera le magazine du dimanche soir. Amazon détiendra aussi les 10 meilleures affiches de la saison !

Le co-diffuseur devait être Canal+. En effet, la chaîne cryptée devait diffusé les 28 autres meilleurs affiches des journées restantes ainsi qu’autres nombreux matchs pour la somme de 332 millions d’euros. Deux rencontres par week-end auraient dû être télévisé sur la 4. Entre temps, Canal+ a fait une annonce qui a tout chamboulé !

Canal+ se retire au dernier moment !

A LIRE: MERCATO : L’OM POURRAIT (ENCORE) JOUER UN MAUVAIS TOUR À FLAMENGO ?

Le fiasco de Mediapro aurait dû être une raison de donner les droits de la Ligue 1 à Canal+, « partenaire historique » du championnat, selon la chaîne. Vexé, la chaîne numéro 4 a annoncé dans un communiqué qu’elle cède ses parts à BeIN Sports. Cependant, pas sûr que BeIN Sports puisse diffusé les deux rencontres par journée laissées libres par Canal+ puisque le diffuseur a obtenu les droits pour diffuser deux matchs de Ligue 2 par semaine. Deux choix s’offrent donc à BeIN Sports: téléviser ces deux rencontres laissées par Canal+ ou les revendre à un autre diffuseur.

[Communiqué]

CANAL+ se retire de la Ligue 1

⤵️ pic.twitter.com/Cqeq3b3n0r — CANAL+ Group (@canalplusgroupe) June 11, 2021