Droits TV – Riolo : « C’est le Qatar qui va sauver la Ligue 1… »

En refusant de payer les droits TV à la Ligue, Canal + a créer la polémique dans le football français.

Dans l’After sur RMC, Daniel Riolo a évoqué le fait que Nasser Al Khelaïfi va négocier les droits TV avec les diffuseurs alors qu’il travaille pour le groupe beIN.

Les clubs ont demandé à Nasser et indirectement au Qatar de sauver le championnaT — RIOLO

Selon lui, les clubs et acteurs du football qui sont contre le Qatar vont potentiellement retourner leurs vestes…

A LIRE AUSSI : Mercato OM: Une piste de Villas-Boas proche de signer dans un nouveau club !

« La Ligue s’est fait doublé sur cette affaire des droits TV. Les clubs se sont donc mis d’accord pour faire une délégation des présidents et le boss, c’est Nasser Al Khalaïfi qui va aller discuter et négocier avec les diffuseurs pour avoir l’argent. J’ai trouvé la situation cocasse parce que tous les clubs se plaignent toujours du PSG, notamment Aulas… Mais là d’un coup il dit : ok vas-y toi pour récupérer l’oseille ! Nasser Al Khalaïfi va donc aller avoir son adjoint, son employé chez beiN pour lui dire : pourquoi tu files pas l’oseille? Vous êtes d’accord qu’on frise le grotesque non? En gros, c’est le Qatar qui va sauver la Ligue 1. Les clubs ont demandé à Nasser et indirectement au Qatar de sauver le championnat »

Daniel Riolo – Source : RMC