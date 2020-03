Droits TV – Riolo : « Il ne faut pas être faux-cul »

Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste Daniel Riolo a évoqué les négociations en cours concertant la répartition des futurs droits TV.

Quelle sera la future répartition es droit TV ? Des discussions sont encore en cours entre les différents clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Dans l’émission l’After Foot, le journaliste de RMC Sport Daniel Riolo a donné son sentiment sur ces tractations :

ça va être beaucoup trop le bordel — RIOLO

« Il y a toujours eu des dissensions entre les gros et les petits. Les gros sont minoritaires et cherchent à imposer leur loi, car c’est grâce à eux qu’il y a plus d’argent dans le football, c’est grâce à eux que la Ligue 1 vit. Les autres, ce sont un peu les sparring-partners. Ce n’est pas du mépris, ce n’est pas de la condescendance même si ça y ressemble un peu. Mais vu la situation actuelle s’il faut que tout le monde se mette d’accord, ça va être beaucoup trop le bordel. D’où cette volonté des tauliers de déblayer le terrain » « J’ai toujours été emmerdé sur cette question. Je n’arrive jamais à avoir une idée claire sur la décision que je prendrais si j’y étais. Oui, il faut que tout le monde ait de l’argent sinon ça fait une compétition distendue. Mais je pense que je serais agacé par les petits… Je peux un peu comprendre les forts, ce sont eux qui font tourner la boutique. Il ne faut pas être faux-cul, l’oseille rentre grâce aux gros. Sans les quatre gros, les droits TV, ce ne serait même pas 100 millions d’euros. » Daniel Riolo – Source: RMC Sport