Droits TV : Une baisse significative proposée par Mediapro ?

Les clubs français sont en difficulté financière suite à la pandémie du Covid19. Le gel du paiement des droits tv par Mediapro n’arrange rien, d’autant que le groupe espère négocier une baisse de 25% sur cette première saison bouleversée par la crise sanitaire…

L’OM devait déjà composer avec de gros déficits structurels avant la crise liée au Coronavirus. L’incertitude lié au paiement des droits TV complique encore plus la situation du club olympien colle tous les autres clubs français. Alors que la Ligue a déjà contracté un prêt pour compenser la perte lié au non paiement de la première traite, un second serait prêt pour la seconde échéance prévue en décembre. Mediapro veut négocier et aurait proposé plusieurs options…

A lire : FINANCES OM : RIOLO RÉVÈLE QUE MARSEILLE RISQUE DE PERDRE JUSQU’À 150M€ !

Baisser de 25% les droit 2020/2021 ou allonger le contrat de deux ans ?

Selon l’Equipe, Mediapro propose de payer un montant moindre uniquement lors de cette première saison. Une baisse du montant estimée « entre 170 et 200 M€, soit près d’un quart de ce qui est dû » dixit le quotidien sportif. Si la Ligue accepté cette option, les autres ayant droit, Canal+ et beIN Sports en feraient de même. Du coup Mediapro aurait proposé une autre option, rallonger le contrat de deux ans.

Le média l’Equipe cite un connaisseur du dossier qui explique que tout le monde veut vite régler ce dossier : « À ce jour, toutes les options sont sur la table. Les avocats et comptables étudient les différents scénarios afin de voir s’ils sont réalistes. La volonté de tout le monde est d’aller vite mais rien ne dit que dans un mois tout soit réglé. » Les dirigeants des clubs sont inquiets…