Finances OM : Riolo révèle que Marseille risque de perdre jusqu’à 150M€ !

L’Olympique de Marseille en plus d’être en grande difficulté sur le plan sportif l’est également le cas sur le plan financier. La crise sanitaire liée à la COVID-19 n’a fait qu’aggraver une situation comptable catastrophique. Selon le journaliste Daniel Riolo l’OM pourrait afficher des pertes records cet années.

La saison dernière l’OM affiché un déficit à plus de 100 millions d’euros. Cette saison, les pertes de l’Olympique de Marseille pourraient encore se creuser. D’après le journaliste pour RMC Sport, Daniel Riolo, le club marseillais pourrait ainsi perdre jusqu’à 15øM€ cette année…

Des pertes colossales selon RIOLO

« Le PSG peut perdre plus de 200 millions d’euros. Lyon et l’Olympique de Marseille peuvent perdre jusqu’à 150 millions d’euros. Bordeaux 80 millions d’euros, et aussi 200 millions d’euros pour Monaco. Ce sont des pertes absolument colossales… »

Daniel Riolo – Source : L’After Foot (03/11/2020)