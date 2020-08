Du nouveau dans le dossier Cuisance, le calendrier des matchs amicaux et mauvaise nouvelle pour ce jeune pisté par AVB… Les 3 infos OM de ce jour !

Comme tous les soirs, FCM vous propose les 3 infos OM de la journée ! Au menu ce lundi : Du nouveau dans le dossier Cuisance, le calendrier des matchs amicaux et mauvaise nouvelle pour ce jeune pisté par AVB…

Mercato OM : Villas-Boas va encore devoir patienter avant de faire signer ce joueur…

Alors que le journal Bild annonçait que les discussions entre l’OM et le Bayern Munich avaient repris pour Mickaël Cuisance, Foot Mercato nous informe que le dossier s’annonce plus compliqué que prévu.

Le Bayern Munich n’a pas l’air de vouloir laisser filer Mickaël Cuisance en prêt. Le jeune milieu de terrain français qui avait explosé au Borussia Mönchengladbach semble avoir sa chance dans le onze de Hanz Flick.

LE BAYERN VEUT ENCORE GARDER CUISANCE

La presse allemande affirmait ce lundi que l’OM était proche de trouver un accord avec le Bayern Munich pour récupérer le joueur sous forme de prêt sans option d’achat.

Foot Mercato tempère en expliquant que le club allemand souhaite d’abord terminer la Ligue des Champions avant de prendre une décision. Une réunion entre le joueur et les dirigeants bavarois est même prévue à l’issue de la compétition européenne.

Michael Cuisance en prêt à l'OM, c'est plus que jamais d'actualité. Mais le Bayern souhaite avant tout finir la Ligue des Champions avec leur milieu de terrain français. Les supporters marseillais vont donc sans doute devoir patienter un peu…

OM : Après le Bayern, le calendrier des prochains matchs amicaux (date, heure, chaîne TV) !

L’Olympique de Marseille n’en a pas fini avec ses matchs de préparation ! Après avoir battu Pinzgau et Heimstetten, l’OM s’est fait surprendre par le FC DAC et a perdu face au FC Bayern Munich. Les joueurs d’André Villas-Boas vont disputer encore 3 matchs amicaux avant la réception de l’ASSE le 21 août.

Après les deux stages de préparations (Faro au Portugal et en Allemagne), les joueurs de l’Olympique de Marseille sont de retour à Marseille. Le 31 juillet, les hommes d’André Villas-Boas ont fait le déplacement à Munich pour affronter les anciens coéquipiers de Franck Ribéry… Un match perdu 1-0 grâce à une jolie réalisation de Serge Gnabry.

Montpellier, Nîmes et Stuttgart

Les 5, 9 et 14 août prochain, les Marseillais continueront leur préparation face à Montpellier, Nîmes et Stuttgart. Le premier devrait être joué au Stade Vélodrome et diffusé sur Canal +. Nîmes accueillera l’OM aux Costières tandis que Stuttgart fera le déplacement jusqu’à Fos sur Mer, au stade Parsemain.

LES MATCHS AMICAUX DE L’OM

DÉJÀ JOUéS

19 juillet: 1e match amical FC Pinzgau 1 – 5 OM

22 juillet: 2e match amical SV Heimstetten 1-6 OM

25 Juillet : 3e match amical FC DAC 1904 Dunajská Streda 2 – 1 OM

Fin du stage en Allemagne

31 Juillet : 4e match amical Bayern Munich 1 – 0 OM

PROCHAINEMENT

05 août 20h30 : 5e match amical : OM – MHSC (Vélodrome, Canal+)

09 août 20h00 : 6e match amical : Nîmes – OM (Costières, Canal+)

14 août 17h00 : 7e match amical : OM – Stuttgart (Stade Parsemain, Canal +)

Mercato OM : Mauvaise nouvelle pour un jeune espoir ciblé par de la cellule de recrutement !

Comme évoqué à plusieurs reprises sur le plateau de Débat Foot Marseille (à retrouver ce Lundi à 17h30 sur notre chaine Youtube) le milieu de terrain de Lorient, Enzo Le Fée (20 ans), est dans le viseur de l’Olympique de Marseille et de sa cellule de recrutement. Ce dernier vient toutefois de prolonger son contrat avec le club breton.

Dans les colonnes du journal L’Equipe, le président du FC Lorient, Loïc Féry, a confirmé la prolongation de contrat de son jeune milieu de terrain Enzo Le Fée. Ce dernier est suivi de près par la cellule de recrutement de l’OM depuis de nombreux mois :

Un contrat jusqu’en 2024

« Le FC Lorient est connu, reconnu par les grands clubs européens comme étant un vivier de talents. Enzo Le Fée, qui était sollicité par de gros clubs, s’est engagé sur un bail de longue durée (2024).Je le répète, peu de clubs en France, à part les trois ou quatre plus gros, ont cette capacité à faire progresser un joueur pour qu’il aille directement dans un grand club européen » Loïc Féry – Source : L’Equipe