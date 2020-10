Du public en C1, Thauvin et son mercato, deux rumeurs balayés par AVB… les 3 infos OM de ce vendredi

Tous les soirs à 20h10, FCMarseille vous propose les 3 infos OM du jour. Au menu ce vendredi: la possibilité d’avoir 20000 supporters marseillais au Vélodrome en Ligue des Champions, Thauvin ne ferme pas (complétement) la porte à un départ avant le 5 octobre et Villas-Boas écarte les rumeurs Seri et Guendouzi !

Une une jauge à 30% autorisée ?

Après plusieurs années d’attente, l’OM va disputer de nouveau la Ligue des Champions. Seulement, la crise sanitaire liée au Covid ne permet pas aux supporters marseillais de s’imaginer dans un Stade Vélodrome en feu. L’UEFA va finalement rouvrir les stades mais dans une limite et sous condition…

Si les déplacements des supporters ne seront toujours pas autorisés, l’UEFA a annoncé ce jeudi sa décision d’ouvrir l’accès aux stades aux supporters pour les compétitions européennes. La jauge des enceintes sera cependant limitée à 30% de leur capacité (Cela pourrait donc monter à 20000 supporters à Marseille). Gros bémol cependant, car cette décision reste soumise à la décision des gouvernements de chaque pays dans lesquels se disputeront les matchs. Le gouvernement français étant très prompt à prendre des décisions radicales sur ce sujet cela peut encore inquiéter les supporters marseillais…

Voici le tirage au sort des groupe de Ligue des Champions effectués hier soir.

GROUPE A

Bayern Munich (ALL)

Atlético de Madrid (ESP)

RB Salzbourg (AUT)

Lokomotiv Moscou (RUS)

GROUPE B

Real Madrid (ESP)

Chakhtior Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

GROUPE C

FC Porto (POR)

Manchester City (ANG)

Olympiakos (GRE)

Olympique de Marseille

🔵 L’Olympique de Marseille se retrouve dans la Poule C ! Que pensez vous de ce tirage ? 🔥#TeamOM #OM pic.twitter.com/3ramgqbGvX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 1, 2020

GROUPE D

Liverpool (ANG)

Ajax Amsterdam (HOL)

Atalanta Bergame (ITA)

FC Midtjylland (DAN)

GROUPE E

Séville FC (ESP)

Chelsea (ANG)

FC Krasnodar (RUS)

Rennes

GROUPE F

Zénith Saint-Pétersbourg (RUS)

Borussia Dortmund (ALL)

Lazio Rome (ITA)

Club Bruges (BEL)

GROUPE G

Juventus Turin (ITA)

FC Barcelone (ESP)

Dynamo Kiev (UKR)

Ferencvaros (HON)

GROUPE H

Paris-Saint-Germain

Manchester United (ANG)

RB Leipzig (ALL)

Istanbul Basaksehir (TUR)

Thauvin : J’écouterai toujours ce qu’on me proposera

Florian Thauvin va-t-il quitter l’Olympique de Marseille avant la fin du mercato. L’attaquant de l’OM ne l’exclu pas totalement. C’est ce qu’il expliqué en conférence de presse ce vendredi :

« Aujourd’hui je suis là, mais demain, si ca se trouve le club recoit une offre et me dit il faut partir. Mais dans ma tête je suis là, je ne me pose pas de questions. J’écouterai toujours ce qu’on me proposera, même si j’ai cinq années de contrat » Florian Thauvin – Source : Conférence de presse

#Thauvin : « Aujourd’hui je suis, et demain l’OM reçoit une offre qui me pousse vers la sortie… » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 2, 2020

#Thauvin : « Aujourd’hui je suis là mais j’écouterais toujours les offres ! » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 2, 2020

On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties — Villas-Boas

André Villas-Boas a été interrogé sur la rumeur d’un intérêt de l’OM pour Jean Michael Seri (Fulham). Le coach a balayé cette rumeur et en a profité pour préciser que celle concernant Matteo Guendouzi (Arsenal) était totalement fausse. Le club ne fera venir personne sans départs, et il n’y aurait pas d’offres…

« Jean Michael Seri ? L’ex joueur de Nice ? non, non. Je ne cherche rien (rires). On ne cherche rien sauf si on a des propositions et donc des sorties (de joueurs). Et non plus Matteo Guendouzi, je ne sais pas d’où c’est sorti, pourquoi. Ce n’est pas vrai du tout ! (…) On verra, mais c’est vendredi, il y a les examens médicaux à faire, et on n’a pas reçu d’offres. Désolé (rires…). »

André Villas-Boas – source : Conférence de presse (02/10/2020)

#VillasBoas : « Seri ? L’ex de Nice, non pas du tout ! » #ConfOM — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 2, 2020