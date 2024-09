Dugarry attend plus de l’OM (encore en dessous du PSG)

Dans Rothen s’enflamme, Dugarry s’est exprimé sur la course au titre en Ligue 1. Pour lui l’OM reste un cran en-dessous.

Après une victoire pleine de panache face à Lyon, Dugarry est revenu sur la course au titre dans Rothen s’enflamme. Pour lui le PSG est encore un cran au-dessus de l’OM qu’il voit plus au niveau de Monaco, notamment grâce à leur banc. « Aujourd’hui sur ce qu’on a vu l’OM n’est pas la meilleure équipe du championnat. On est tous frustré parce qu’on aurait aimé que ce match ressemble à autre chose. A l’arrivé ça a juste fait un scénario fou c’est la beauté du foot, c’était juste incroyable. Mais c’est vrai que ça nous laisse un peu sur notre faim, on avait envie de juger un petit peu plus l’OM. Je pense que l’OM est encore en dessous du Paris Saint-Germain, je les situe à peu près au niveau de Monaco avec des moments assez forts, des moments assez faibles. Je trouve que Paris même si ça fait 2 matchs que c’est un peu plus compliqués, avec une nouvelle fois Luis Enrique qui part dans des dingueries, y a des inventions improbables qui perturbent les Joueurs. Je pense que Paris est encore supérieur à cet OM là, mais l’OM est en plein progrès, l’OM est en train de prendre des forces, de l’énergie, de la confiance, des points. Ta un banc de touche, tu sais qu’il va t’amener quelque chose c’est une force supplémentaire », a déclaré l’ancien joueur professionnel.

