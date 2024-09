Lyon OM : Rolland Courbis encense De Zerbi ! (même si au départ…)

L’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis est revenu sur la victoire du club marseillais face à Lyon ce dimanche et le management de Roberto De Zerbi, qu’il félicite, même si ses choix au départ du match sont surprenants..

L’OM a arraché une victoire importante ce dimanche soir face à Lyon (2-3) dans les dernières secondes du match en étant réduit à 10 contre 11 depuis la 4e minute de jeu après l’expulsion de Leo Balerdi. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille Rolland Courbis a salué le management de Roberto De Zerbi même s’il trouve ses choix de départ surprenants.

« Ça ne me dérange pas de constater que De Zerbi c’est quelqu’un qui a la réputation d’être compétent et on en a la confirmation. Je le vois dans sa façon de s’exprimer. C’est quelqu’un de très malin. J’ai l’impression aussi que les joueurs ont envie d’être entraînés par De Zerbi, ça c’est quelque chose de très important. Maintenant sur le match d’hier, je suis le regarde avec trois potes et quand on a eu la composition d’équipe, et qu’on a vu qu’il y avait trois joueurs sur quatre qui ne jouait pas à leur poste qui il y avait deux gauchers pratiquement dans l’axe et Balerdi au poste d’arrière droit . On a fait « ouillouillouille », il y en a même un de mes copains qui a dit Balerdi arrière droit, tu vas voir on va se faire expulser, » explique ainsi l’ex entraineur du club phocéen. avant de poursuivre.

En plus de ses qualités, je trouve De Zerbi très inspiré

A lire aussi : Les antécédents de Benoit Bastien avec l’OM

« Donc Balerdi qui se fait expulser avec pour moi un Lacazette qui a bien joué le coup entre guillemets. En ce qui concerne De Zerbi, hier au départ on pouvait avoir des doutes, mais à la fin ben il a raison de A à Z. Et même avec Balerdi qui se fait expulser, il arrive à trouver des solutions. Il y a des périodes quand tu es entraîneur où tu es inspiré. Il y en a d’autres où tu ne l’es pas. En ce moment, en plus de ses qualités, je le trouve inspiré parce que faire trois changements avec trois joueurs qui rentrent en cours de match et qui marquent un but chacun, là si tu ne félicite pas l’entraîneur, » Conclut ainsi Rolland Courbis.

A lire aussi : La victoire de l’OM, la réaction de Ravanelli, celle des supporters… Les 3 infos OM de ce lundi 23 septembre 2024 !