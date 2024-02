< Dugarry détruit les joueurs de l'OM !

Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’OM et de l’équipe de France Christophe Dugarry, n’a pas mâché ses mots au sujet des prestations déplorables des joueurs du club marseillais cette saison.

Après une nouvelle contre performance contre Metz en championnat ce week- end, l’OM s’enfonce un peu plus dans une crise majeure. L’entraîneur olympien Gennaro Gattuso ne trouve pas de solution pour relancer son équipe, et le recrutement hivernal n’a pas permis de d’améliorer qualitativement son effectif. Sur les ondes de RMC Sport, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille Christophe Dugarry n’a pas été tendre avec les joueurs du club marseillais qui ne sont clairement pas au niveau selon lui.

« Les joueurs sont d’une maladresse affligeante et ça ce n’est pas de la faute de Gattuso ni même de Longoria, enfin peu plus de la sienne car c’est lui qui les a choisi… Ce sont des joueurs qui ont de gros salaires. Quand je vois le budget de l’OM, l’argent part bien quelque part, notamment majoritairement sur des salaires importants. Les joueurs ne sont pas à la hauteur, c’est bien beau d’arriver à Marseille en faisant des déclarations sur l’OM , son histoire , le club de cœur qui fait rêver… quand tu viens négocier avec ton agent des centaines de milliers d’euros, à un moment donné il ne faut pas fort que dans le bureau avec ton agent qui demande de l’oseille. A un moment donné j’essaie aussi de me mettre à la place de l’entraîneur, des dirigeants… Un contrat de foot ce n’est pas qu’un engagement financier, c’est aussi un engagement moral, de travailler, de progresser. Ces joueurs je ne les vois pas progresser, ils se sont vendus et acheter comme des joueurs de haut niveau mais pour l’instant ils n’en montrent pas le quart de la moitié. Ils ne sont pas au niveau, » a déclaré l’ancien joueur de l’OM, Christophe Dugarry.

