Dugarry pointe du doigt la direction de l’OM !

Le match nul 2-2 face à Nice n’arrange pas l’OM, qui avait l’occasion de recoller un petit peu avec son concurrent direct du soir. Pour Dugarry, cette saison, c’est la faute des dirigeants marseillais.

Pas de vainqueur hier soir au Vélodrome. Toujours invaincus dans son antre à l’exception de cette défaite face au PSG, les marseillais n’ont tout de même pas réussi à ramener mieux qu’un petit point dans ce derby du Sud. Pour Christophe Dugarry, champion du monde 98 et désormais consultant à RMC, c’est la faute des dirigeants phocéens si la saison ne se déroule pas comme « prévue ».

« (Mehdi) Benatia et les dirigeants savent très bien que leur équipe est moyenne, voire moyen moins et ils sont contents de ce qui se passe. Ce sont eux les responsables d’avoir recruté des joueurs qui n’ont pas le niveau pour l’Olympique de Marseille. Ces joueurs qui sont là, tu ne peux pas leur reprocher de ne pas tout donner. Ils sortent d’un match difficile de coupe d’Europe (Benfica), ils se retrouvent à faire un match difficile à Toulouse, les mecs en ont plein les chaussures. Ils ont connu trois entraîneurs cette saison. C’est moyen, mais ils ont donné tout ce qu’ils avaient à donner ».

« C’est une addition d’incompétences, là les erreurs sont trop grosses »

Un recrutement pas à la hauteur des attentes de la part de Longoria c’est probable. Mais une chose est sûre, hier soir, l’arbitrage de la rencontre par Monsieur Pignard n’était pas bon. Et qu’on soit Marseillais ou Niçois, on peut s’estimer lésé.

Daniel Riolo, également sur RMC, ne comprend pas les décisions de Monsieur Pignard lors d’OM – Nice.

« Ce n’est pas possible… Les erreurs d’arbitrage sont de plus en plus graves. Ce n’est plus une petite question d’appréciation, là. Si ce soir, il existe une seule personne pour nous dire qu’il y a penalty pour l’OM, je veux l’entendre. Je veux connaître l’argument. Et pareil pour le deuxième carton jaune de Moumbagna. De la compensation ? On ne peut pas raisonner comme ça. L’arbitrage ne peut pas se faire avec de la compensation. C’est une addition d’incompétences, là. Les erreurs sont trop grosses. Que le chef de l’arbitrage en France vienne nous expliquer les décisions de ce soir ! »