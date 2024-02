Dugarry : « Si demain l’OM est vendu… »

L’OM s’est incliné face à Lyon et s’enfonce dans le ventre mou du classement, du coup la vente du club est encore plus espéré par les supporters. Pour Dugarry, l’effectif actuel n’est pas au niveau d’un projet ambitieux dans l’optique d’un rachat de l’OM.

Sur RMC, Christophe Dugarry a estimé qu’aucun joueur actuel ne pourrait prétendre à rester dans un OM ambitieux avec un nouvel actionnaire. « Si demain l’OM est vendu, il n’y en a pas un qui reste ! Si tu as une ambition de Ligue des champions, Luis Henrique a pas le niveau, Ndiaye n’a pas le niveau, Onana n’a pas le niveau, Ounahi n’a pas le niveau, Harit n’a pas le niveau, Aubameyang pas le niveau, Balerdi pas le niveau, Gigot je ne suis pas sûr… Ils n’ont pas le niveau ! Ce sont des joueurs qui ont un niveau correct de Ligue 1 mais ce ne sont pas des joueurs du niveau de l’Olympique de Marseille ».

Le journaliste de l’After Foot, Daniel Riolo a donné son sentiment sur la prestation de l’Olympique de Marseille face à Lyon ce dimanche soir en match de clôture de la 20e journée de Ligue 1. Les marseillais se sont inclinés 1-0.

« Il y a toujours de bonnes intentions mais cela manque de qualité. et si ce soir des joueurs comme Aubameyang ou Harit sont discrets et ratent des choses et bien l’OM ne va pas gagner. Ounahi a été très présent, il a touché beaucoup de ballons mais il en perd beaucoup, fait beaucoup de mauvais choix. Ce joueur reste un mystère entre ce que l’on voit avec le Maroc et ce que l’on voit avec l’OM ce n’est pas le même joueur. Et le cirque du mercato avec tel joueur doit partir, tel joueur doit arriver, je rappel que Clauss n’a pas démarré le match, et qu’il a fait jouer un défenseur central arrière doit. Je pense que c’est une décision politique. Et qu’est ce que ça a donné ? Rien. Dès que Clauss est rentré, il y a eu de l’animation côté droit, des centres, des combinaisons, tout de suite cela a été mieux. Si en plus de manquer de qualité l’OM se tire une balle dans le pied en ne faisant pas jouer les meilleurs joueurs. Ils se mettent dedans tout seul, » a ainsi déclaré le journaliste de RMC Sport.

La réaction de l’entraineur de l’OM Gennaro Gattuso au terme de la rencontre au micro de Prime Video.

« En première période la différence s’est faite sur la qualité de leur joueur et après en seconde période on a été nettement mieux. On a attaqué la profondeur et au final la défaite n’est pas forcément méritée. Mais bon on n’a pas fait assez quand même c’est ça la réalité. La différence s’est faite sur le fait que l’on n’a pas assez fait en première période. Il va falloir travailler et faire les meilleurs résultats possible en se donnant à fond. Il y a six points à aller chercher pour les places européennes. mais ce que l’on fait en ce moment n’est pas suffisant. On n’est pas mort non plus avec ce que l’on produit aujourd’hui. Je continue de croire en cette équipe, on n’est pas encore mort. » a déclaré l’entraineur de l’Olympique de Marseille Gennaro Gattuso au micro de Prime Video.