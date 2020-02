Dugarry souhaite voir ce joueur de l’OM en Equipe de France !

En pleine forme avec l’OM, Dimitri Payet peut postuler à un retour en Equipe de France. Pour Christophe Dugarry, le numéro 10 marseillais mérite sa place dans le groupe France…

Encore buteur et passeur décisif hier soir, Dimitri Payet réalise une superbe saison. Alors que sa dernière sélection date du 11 Octobre 2018 face à l’Islande (2-2), l’ancien joueur de West Ham peut espérer revenir dans un groupe qui lui tient à coeur. En tout cas, c’est le souhait de l’ancien marseillais Christophe Dugarry qui s’est exprimé au micro de RMC…

Je pense que Payet doit être rappelé en Equipe de France– Dugarry

» Je pense que Payet va revenir en Equipe de France. Si on essaye d’analyser la façon de voir de Didier Deschamps, c’est le profil qu’il peut rappeler car il connait la maison, c’est un joueur qui connait le système de jeu et qui a de l’expérience avec les Bleus. C’était un joueur installé qui a perdu sa place parce que d’autres ont progressé alors que lui était en méforme. Grace à tous les blessés, je pense que Payet doit être appelé en Equipe de France. Il mérite sa place dans un groupe de 23 joueurs, et peut apporter sa qualité sur coup de pied arrêté et sa superbe vision du jeu, je ne suis pas surpris si Deschamps sélectionne Payet. » Christophe Dugarry— Team Duga RMC